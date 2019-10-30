Максим Фадеев «перезагрузит» свой бизнес

Продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла. Возглавляемая им компания MALFA будет реструктуризирована. Как пояснил сам Фадеев, он собирается изменить принцип работы. Вместо сотрудничества с десятками артистов, он будет вкладываться в развитие нескольких громких проектов. Сработает ли новая бизнес-модель? Об этом Влад Викторов и Анна Пестерева.

Максим Фадеев более 30 лет работает с отечественными поп-артистами. В то, каким стал российский шоу-бизнес, он внес немалый вклад. Его подопечными в разное время были Глюк’oZa, Катя Лель, Пьер Нарцисс. Самый востребованный проект на данный момент — группа «Серебро».

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Но вот продюсер заявил, что устал от работы на конвейере. С артистами он расстается полюбовно — почти все исполнители получили права на исполнение песен, взамен они будут выплачивать авторские отчисления. Чем займется дальше, Фадеев рассказал в видеообращении, которое опубликовал в интернете: «Я хочу реструктуризировать полностью компанию и поменять ее суть. Я понял такую вещь, что это может быть не компания масс-маркет, как у меня была — у нас было более 30 артистов, а это будет очень маленькая, то есть абсолютно эксклюзивная компания. Мы не можем предлагать большое количество артистов этому рынку.

Может быть, мы будем предлагать одного или двух артистов в год».

Названная причина для перезагрузки продюсерской компании MALFA убедил не всех. Усталость — не тот повод, по которому отказываются от прибыльного бизнеса, считает продюсер концертных программ Стас Зализняк. Скорее всего, за этим стоят финансовые проблемы. «Есть огромное количество проектов, которые запускаются, но не “стреляют”, и есть проекты, такие флагманы, которые тащат всю деятельность компании. Кроме того, что есть выступления на публичных мероприятиях, есть еще и выступления закрытые, корпоративные. Это тоже составляет немалую часть доходов лейбла, но если артист, скажем, не “стрельнет”, вряд ли его кто-то на корпоратив пригласит.

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Наверное, это было правильное решение»,— говорит Стас Зализняк.

Максим Фадеев больше не будет распылять свои средства на десятки молодых артистов, а сделает ставку лишь на самых ярких. Мнения об эффективности такой тактики в российской музыкальной индустрии разделились. Часть коллег Фадеева считает, что это сработает. Другие опасаются, что рискованный ход не принесет ожидаемой прибыли. Сейчас время крупных продюсерских центров, а небольшим игрокам приходится тяжело, рассуждает основатель групп «Звери» и t.A.T.u. Александр Войтинский: «Можно работать штучно, конечно. Но мне кажется, что когда много артистов, много идей, все-таки ресурс увеличивается заметно. Такой есть подход, но мне кажется, он какой-то несовременный. Ты должен встретить артиста, такую жемчужину».

Лейбл MALFA после перезагрузки должен предъявить российскому зрителю исполнителей нового уровня — ярче, интересней, притягательнее. По крайней мере об этом говорит основатель компании Максим Фадеев. Что ждет от исполнителей российская аудитория? Ответить на этот вопрос не так-то просто, полагает музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов: «Даже самый гениальный продюсер никогда не скажет вам на 100%, что вот это будет популярно, даже если он вкладывает в проект реально большие средства. Речь идет о новой популярной музыке, о том, откуда берутся поп-артисты и кто они вообще: Руна, Монеточка, группа Cream Soda. Это совершенно новое поколение».

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От внимания музыкальных экспертов не ускользнуло, что громкое заявление Максим Фадеев сделал незадолго до своего концерта в Москве. Пока продюсер ищет новые таланты, он готов сам побороться за симпатии зрителей.