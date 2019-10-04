Популярность достала из-под земли

Бездомная певица из России завоевывает американский рынок. В соцсетях обсуждают историю женщины, которая исполняла арию из оперы Пуччини в метро Лос-Анжелеса. За пару дней видео набрало несколько миллионов просмотров, теперь за контракт с ней борются звукозаписывающие студии. Что произошло? И что говорят об этом голливудские музыканты? Об этом — Владислав Викторов.

На прошлой неделе в официальном Twitter полиции Лос-Анжелеса появился пост: «Четыре миллиона человек называют LA своим домом. Четыре миллиона историй. Четыре миллиона голосов. Но порой нужно просто остановиться и прислушаться к одному, чтобы услышать что-то прекрасное». И тут же видео, на котором женщина средних лет с тележкой и кучей каких-то пакетов стоит на перроне и поет, перекрывая голос робота, объявляющего о прибытии поезда.

Выяснилось, что певицу зовут Эмили Замурка. Ей 52года, в 90-х она эмигрировала в США из России. Давала уроки фортепьяно, но этого было недостаточно, чтобы платить по счетам.

Теперь карьера пошла в гору. Местные власти создали благотворительный фонд, чтобы найти ей жилье, и собрали уже $45 тыс. Потом пригласили ее выступить на открытии нового жилого квартала. Более того, с ней хочет заключить контракт продюсер Джоэль Даймонд — у него две номинации на Grammy и свой лейбл, — обещает певице сделать из нее звезду.

Впрочем, работать с ней придется много, говорит оперный критик Мария Бабалова: «Эта история про Золушку, история в типично американском формате — дать шанс всем людям. Девушка не производит, конечно, впечатление бомжары, все это кажется такой милой инсценировкой. А само пение фальшивое, хотя петь чисто а капелла очень сложно. Голос тоже не производит эксклюзивного впечатления. И недаром ей продюсеры посулили какие-то хиты в миксовых стилях, потому что оперный вокал в чистом виде она, конечно, не потянет».

Тем не менее, так, как Замурке, повезло не всем. Поклонники Юрия Дудя помнят выпуск про русских в Голливуде, который вышел прошлой весной. Там рок-музыкант Николай Стравинский рассказывал, как пытается заработать хоть сколько-нибудь значимые гонорары.

Теперь в интервью “Ъ FM” Стравинский признался, что вернулся в Москву — кажется, навсегда. Быстро найти умелого продюсера — редкая удача, говорит музыкант: «Такое бывает. Но, конечно, если каждый думает, что сейчас спустится в метро, что-то споет, и к нему придут продюсеры мультиплатиновые с тремя десятками Grammy, то, я не думаю, что это возможно. Я общался в Лос-Анджелесе с продюсером Снуп Дога — он сказал, что сейчас непонятно что происходит: лейбл заинтересован в тебе, только если у тебя большое количество подписчиков в соцсетях. А если оно есть, то тебе не нужен уже лейбл, потому что ты можешь сам работать на свое имя. Так что замкнутый круг. Обивать пороги, звонить кому-то тоже сейчас не имеет смысла. Никто не знает, что выстрелит».

Справится ли Эмили Замурка с внезапно обрушившимся на нее вниманием и как долго оно продлится — пока вопрос. Но подобные истории карьерных взлетов в США уже случались. Например, известен случай бездомного Теда Уильямса — он просил милостыню у дороги в штате Огайо, пока один из водителей не попросил его сказать что-нибудь своим «золотым голосом» и снял это на камеру.

Ролик стал популярным, и Уильямса позвали быть диктором на стадионе местной баскетбольной команды «Кливленд Кавальерс». Потом он стал комментатором на телевидении и завел девять детей.

Вопрос о предоставлении жилья Эмили Замурке власти Лос-Анжелеса не комментируют, ссылаясь на конфиденциальность. Ранее сообщось, что ей хотят снять квартиру через Airbnb.