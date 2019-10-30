В аутлете Novaya Riga Outlet Village будет 150 бутиков

31 октября на Новой Риге заработает торговый комплекс Novaya Riga Outlet Village. На площади более 38 000 кв. м. расположились 150 бутиков, 5 ресторанов и стритфуд-маркет, центр современного искусства, всесезонный парк развлечений, детский клуб и lounge-зона. В планах девелоперов увеличение торговых площадей до 45 000 кв. м., что сделает Novaya Riga Outlet Village самым большим торговым комплексом в формате аутлет в России.

Проект рассчитан на самую широкую аудиторию, здесь собраны более 500 культовых брендов — от классического Burberry до американской классики вроде Levi’s и Timberland. Помимо одежды, обуви и аксессуаров в магазинах торгового комплекса будет представлен широкий ассортимент детских товаров и товаров для дома.

Культурный центр займет площадь в 450 кв. м., здесь представят свои коллекции ведущие

московские галереи. Первой коллаборацией станет выставка от «Cube. Moscow», они представят работы независимых художников, работающих в самых различных направлениях современного визуального искусства. Часть работ будут доступны для продажи. Здесь же будут проходить лекции, дискуссии и воркшопы от ведущих экспертов и авторитетных культурных сообществ, а для детей будет организован специальный интерактивный курс.