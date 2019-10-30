Два предпринимателя через суд добиваются права собственности на три тысячи акций КамАЗа

Владимир и Лилия Мяус подали в Арбитражный суд Ростовской области заявление о признании права собственности на 3 тыс. акций (0,00042%) ПАО «КамАЗ» в порядке правопреемства. Как сообщил «Интерфакс», суд принял его к производству 23 октября и назначил предварительное заседание на 19 ноября.

Ответчиками являются КамАЗ, АО «Регистраторское общество "Статус"» и Межрайонная инспекция ФНС N26 по Ростовской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господа Мяус владели ООО «МВА», основным видом деятельности которого являлось производство машин и оборудования. Компания была зарегистрирована в апреле 1995 года в Ростове и ликвидирована в декабре 2011 года.

"Ъ-Казань"