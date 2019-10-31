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Строительство новой набережной может не завершиться в срок

Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ

Саратов теряет берега

Строительство очередного участка набережной Волги отстает от графика

Коммерсантъ (Саратов) от

Депутаты Саратовской областной думы опасаются, что подмосковному ООО «Тандем проект», который является подрядчиком строительства третьей очереди набережной Волги, не удастся завершить работы в срок. Свои сомнения они высказали на встрече с представителем организации и руководством комитета по инвестиционным проектам в сфере строительства, который выступает в качестве заказчика проекта. Подрядчик настаивает, что из-за сложных грунтов строящийся участок в дальнейшем может провалиться. В правительстве заявляют, что исполнитель контракта вводит депутатов в ­заблуждение.


В Саратове под угрозой срыва находится строительство третьей очереди набережной. Подрядчик, выигравший конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова от улицы Бабушкин взвоз до улицы Большая Садовая (третья очередь набережной) освоил только 40 млн из 49 млн руб. аванса. Об этом стало известно на рабочем заседании в областной думе. Председатель комитета по инвестиционным проектам в сфере строительства Олег Гейн заявил, что до конца года могут быть не освоены 194 млн руб., которые, согласно плану, должны быть освоены в этом году.

Напомним, строительство новой набережной в Саратове ведется с 2012 года. Изначально возведением объекта занималось ЗАО «Саратовгесстрой». Компания построила две очереди, а затем вошла в процедуру банкротства. 13 июля 2017 года в Арбитражном суде Саратовской области состоялось судебное заседание по расторжению государственного контракта с ЗАО «Саратовгесстрой» по выполнению работ на новой набережной города и взысканию неотработанного аванса. Решением суда было признано взыскать с ЗАО «Саратовгесстрой» неотработанный аванс в размере 117 млн рублей и расторгнуть данный контракт. В дальнейшем был заключен контракт с ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», однако он тоже был расторгнут.

ООО «Тандем проект» получило контракт на строительство третьей очереди набережной в апреле этого года по результатам тендера, объявленного комитетом по инвестиционным проектам в сфере строительства. ООО согласилось выполнить работы за 696,45 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта в 765,33 млн руб.

•Согласно данным kartoteka.ru, основным видом деятельности ООО «Тандем проект» является производство подводных работ. в том числе водолазных. Компанией владеет Алексей Мокин. Организация занималась строительством водовыпусков на черноморском побережье Краснодарского края, провела капремонт водосброса Аргазинского гидроузла, занималась восстановлением гидротехнических сооружений и расчисткой руслового пруда бассейна реки Малый Салгир в Крыму, а также проводила работы на других объектах. В 2018 году выручка компании составила 588,6 млн руб.

Как писал „Ъ“, общая протяженность берегоукрепительных сооружений набережной должна составить 3,7 км. В настоящее время в эксплуатацию введены первый и второй этапы протяженностью 600 и 780 м.

В техническом задании к аукциону, опубликованном на сайте «Госзакупки», идет речь об участке протяженностью 531 м. в границах улиц Шелковичной и 2й Садовой. Целью устройства берегоукрепительных сооружений является «защита участка от ветрового и волнового воздействия, поскольку существующие сооружения находятся в не­удовлетворительном состоянии и не обеспечивают защиту». На проектируемом участке предусматривается строительство двух гидротехнических сооружений, спуска к воде, лестницы, шести малых стенок. Работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2020 года за счет средств областного и федерального бюджетов. При этом из почти 700 млн руб. освоено около 8%.

В настоящее время ведется намывка песка, решается вопрос с поднятием со дна водохранилища затонувшей баржи, что не было предусмотрено проектом.

Господин Гейн уточнил, что направлены обращения в правоохранительные органы, и не исключил расторжения контракта с подрядчиком — ООО «Тандем ­Проект».

В ответ на официальный запрос „Ъ“ в ООО «Тандем проект» отметили, что подрядчик «не испытывает трудностей» при исполнении данного контракта, и в настоящее время «работы ведутся».

Присутствовавший на встрече с депутатами исполнительный директор ООО «Тандем проект» Дмитрий Баршин заявил, что компания не виновата в возможном срыве сроков строительства. По его словам, в соответствии с проектом подрядчику предлагалось отсыпать 100 тыс. куб. м песка и построить на этой территории основание для набережной. Однако господин Баршин отметил, что есть опасность, что объект будет построен некачественно из-за «текучих грунтов». «Пляж отсыпанный, будут просадки грунта. Если я построю набережную, и она провалится, я буду нести гарантийные обязательства»,— пояснил господин Баршин. Он также отметил, что в августе заказчик потребовал, чтобы работы продолжались на «специфических» грунтах. «После этого закупили шпунт на нижний мол и сейчас собираемся его забивать. 18 октября получили претензию от заказчика о срыве производства работ по объекту, получили запрос из прокуратуры»,— продолжил представитель подрядчика.

Олег Гейн заявил, что подрядчик «вводит депутатов в заблуждение», а доводы назвал «отговорками».

Депутат областной думы Зинаиды Самсоновой («Справедливая Россия») считает, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны, так как отсутствует конструктивное взаимодействие между подрядчиком и заказчиком. «Без этого невозможно качественно и в срок осуществить такое масштабное строительство. В итоге спустя пять месяцев после заключения контракта, когда уже должны быть видимые результаты работ, мы наблюдаем только взаимные претензии сторон друг к другу. При этом тема поднимается в конце октября, когда строительный сезон, по сути, завершается, а значит, колоссальный объем переходит на следующий год»,— сказала „Ъ“ госпожа Самсонова. По ее мнению, такое невозможно представить, когда контракт на несколько сотен миллионов заключается в сфере бизнеса, где уже в первый месяц срыва графиков были бы сделаны серьезные оргвыводы.

Марина Ковалева


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