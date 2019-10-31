Саратов теряет берега

Депутаты Саратовской областной думы опасаются, что подмосковному ООО «Тандем проект», который является подрядчиком строительства третьей очереди набережной Волги, не удастся завершить работы в срок. Свои сомнения они высказали на встрече с представителем организации и руководством комитета по инвестиционным проектам в сфере строительства, который выступает в качестве заказчика проекта. Подрядчик настаивает, что из-за сложных грунтов строящийся участок в дальнейшем может провалиться. В правительстве заявляют, что исполнитель контракта вводит депутатов в ­заблуждение.

В Саратове под угрозой срыва находится строительство третьей очереди набережной. Подрядчик, выигравший конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова от улицы Бабушкин взвоз до улицы Большая Садовая (третья очередь набережной) освоил только 40 млн из 49 млн руб. аванса. Об этом стало известно на рабочем заседании в областной думе. Председатель комитета по инвестиционным проектам в сфере строительства Олег Гейн заявил, что до конца года могут быть не освоены 194 млн руб., которые, согласно плану, должны быть освоены в этом году.

Напомним, строительство новой набережной в Саратове ведется с 2012 года. Изначально возведением объекта занималось ЗАО «Саратовгесстрой». Компания построила две очереди, а затем вошла в процедуру банкротства. 13 июля 2017 года в Арбитражном суде Саратовской области состоялось судебное заседание по расторжению государственного контракта с ЗАО «Саратовгесстрой» по выполнению работ на новой набережной города и взысканию неотработанного аванса. Решением суда было признано взыскать с ЗАО «Саратовгесстрой» неотработанный аванс в размере 117 млн рублей и расторгнуть данный контракт. В дальнейшем был заключен контракт с ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», однако он тоже был расторгнут.

ООО «Тандем проект» получило контракт на строительство третьей очереди набережной в апреле этого года по результатам тендера, объявленного комитетом по инвестиционным проектам в сфере строительства. ООО согласилось выполнить работы за 696,45 млн руб. при начальной (максимальной) цене контракта в 765,33 млн руб.

•Согласно данным kartoteka.ru, основным видом деятельности ООО «Тандем проект» является производство подводных работ. в том числе водолазных. Компанией владеет Алексей Мокин. Организация занималась строительством водовыпусков на черноморском побережье Краснодарского края, провела капремонт водосброса Аргазинского гидроузла, занималась восстановлением гидротехнических сооружений и расчисткой руслового пруда бассейна реки Малый Салгир в Крыму, а также проводила работы на других объектах. В 2018 году выручка компании составила 588,6 млн руб.

Как писал „Ъ“, общая протяженность берегоукрепительных сооружений набережной должна составить 3,7 км. В настоящее время в эксплуатацию введены первый и второй этапы протяженностью 600 и 780 м.

В техническом задании к аукциону, опубликованном на сайте «Госзакупки», идет речь об участке протяженностью 531 м. в границах улиц Шелковичной и 2й Садовой. Целью устройства берегоукрепительных сооружений является «защита участка от ветрового и волнового воздействия, поскольку существующие сооружения находятся в не­удовлетворительном состоянии и не обеспечивают защиту». На проектируемом участке предусматривается строительство двух гидротехнических сооружений, спуска к воде, лестницы, шести малых стенок. Работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2020 года за счет средств областного и федерального бюджетов. При этом из почти 700 млн руб. освоено около 8%.

В настоящее время ведется намывка песка, решается вопрос с поднятием со дна водохранилища затонувшей баржи, что не было предусмотрено проектом.

Господин Гейн уточнил, что направлены обращения в правоохранительные органы, и не исключил расторжения контракта с подрядчиком — ООО «Тандем ­Проект».

В ответ на официальный запрос „Ъ“ в ООО «Тандем проект» отметили, что подрядчик «не испытывает трудностей» при исполнении данного контракта, и в настоящее время «работы ведутся».

Присутствовавший на встрече с депутатами исполнительный директор ООО «Тандем проект» Дмитрий Баршин заявил, что компания не виновата в возможном срыве сроков строительства. По его словам, в соответствии с проектом подрядчику предлагалось отсыпать 100 тыс. куб. м песка и построить на этой территории основание для набережной. Однако господин Баршин отметил, что есть опасность, что объект будет построен некачественно из-за «текучих грунтов». «Пляж отсыпанный, будут просадки грунта. Если я построю набережную, и она провалится, я буду нести гарантийные обязательства»,— пояснил господин Баршин. Он также отметил, что в августе заказчик потребовал, чтобы работы продолжались на «специфических» грунтах. «После этого закупили шпунт на нижний мол и сейчас собираемся его забивать. 18 октября получили претензию от заказчика о срыве производства работ по объекту, получили запрос из прокуратуры»,— продолжил представитель подрядчика.

Олег Гейн заявил, что подрядчик «вводит депутатов в заблуждение», а доводы назвал «отговорками».

Депутат областной думы Зинаиды Самсоновой («Справедливая Россия») считает, что в сложившейся ситуации виноваты обе стороны, так как отсутствует конструктивное взаимодействие между подрядчиком и заказчиком. «Без этого невозможно качественно и в срок осуществить такое масштабное строительство. В итоге спустя пять месяцев после заключения контракта, когда уже должны быть видимые результаты работ, мы наблюдаем только взаимные претензии сторон друг к другу. При этом тема поднимается в конце октября, когда строительный сезон, по сути, завершается, а значит, колоссальный объем переходит на следующий год»,— сказала „Ъ“ госпожа Самсонова. По ее мнению, такое невозможно представить, когда контракт на несколько сотен миллионов заключается в сфере бизнеса, где уже в первый месяц срыва графиков были бы сделаны серьезные оргвыводы.

Марина Ковалева