Темноватое начало

Канал HBO показывает новую экранизацию «Темных начал» Филипа Пулмана, которая в сериальном формате выглядит куда выигрышнее киношной

Первая попытка перенести на экран богоборческую трилогию Пулмана провалилась больше 10 лет назад, хоть в ней и была задействована тяжелая голливудская артиллерия. Фильм «Золотой компас» с Николь Кидман, Дэниелом Крейгом и затейливыми спецэффектами в прокате окупился, но в итоге потопил студию New Line Cinema, неправильно распределившую денежные потоки. Студию поглотили «Уорнеры», продолжения не случилось, зато вокруг пулмановской трилогии 1995 года издания вновь затеплилась полемика: против писателя единым фронтом выступил Ватикан, различные религиозные организации по обе стороны океана, а также Русская православная церковь.

Христианская церковь как таковая представлена у Пулмана как системное зло — это могущественный Магистериум, перенявший властную и карательную функции государства, который управляется элитой и скрывает от граждан некое сакральное знание. Но это еще полбеды — главная же ересь Пулмана состоит в том, что вере он противопоставляет опыт, разумение и научное исследование, а божественной иерархии — свободу воли. Его героиня, считающая себя сиротой 12-летняя Лира Белаква (Дафни Кин), претерпевая множество приключений, взрослеет, познает мир и в процессе познания неизбежно теряет невинность. Здесь Пулман выступает оппонентом Клайву С. Льюису с его «Нарнией», проникнутой христианскими аллюзиями фэнтези-сагой о взрослении, где во главе угла стоит идея долга, спасения и обретения божественного начала через жертву.

С экранизациями, впрочем, до настоящего момента не везло обоим — «Нарния» на большом экране превратилась в голливудский аттракцион со зверюшками, растеряв по дороге весь философский подтекст, а в «Компасе» изрядно спрямили углы, убрав слишком явные аллюзии и приделав фильму компромиссный финал. В этом смысле было особенно любопытно, насколько дерзкой окажется новая экранизация и удастся ли ей передать всю цветущую сложность первоисточника, не смягчая его мятежного пафоса. За адаптацию для малого экрана взялся сценарист Джек Торн — постоянный соавтор Шейна Медоуза на сериале «Это — Англия», произведения, где вдоволь как сатиры и здорового цинизма, так и христианских идей о жертвенном искуплении.

По первым четырем эпизодам «Темных начал», которые дали посмотреть критикам, можно сказать лишь, что зверюшки опять удались. У Лиры, как и остальных обитателей ее мира, похожего на викторианскую стимпанковую Англию, есть так называемый деймон — говорящее животное-компаньон, в котором заключена ее душа. Это маленький шустрый горностай по имени Пантелеймон (отлично нарисованный на компьютере). Пока ребенок взрослеет, его деймон способен менять обличья, так что не нужно удивляться, когда из белой и пушистой умницы он превратится в агрессивного хорька. Зато у взрослых деймоны не меняются: Лирину покровительницу, загадочную и опасную женщину миссис Коултер, повсюду сопровождает рыжая обезьяна (Рут Уилсон в роли миссис Коултер так хороша, что заслуживает целого зоопарка). Миссис Коултер забирает Лиру из Оксфорда, куда ее младенцем отдал на воспитание дядя лорд Азриэль (Джеймс Макэвой), отважный исследователь-полярник. За бешено сверкающим глазами Макэвоем, который резок, не сентиментален и совсем не похож на доброго дядюшку, повсюду трусит красавчик снежный барс. Долго держать Лиру взаперти не выходит: девочка сбегает из роскошных апартаментов миссис Коултер, где повсюду замки и решетки, чтобы примкнуть к отважному племени цыган, у которых агенты Магистериума похитили детей. Среди этих детей и лучший друг Лиры Роджер, которого она поклялась найти. Вооружившись загадочным прибором алетиометром, он же золотой компас, девочка в сопровождении цыган плывет на север, где ей предстоит заключить союз с ведьмами и панцербьорнами (говорящими белыми медведями в бронированных доспехах), найти лорда Азриэля и вступить в сражение с Магистериумом.

Все это выглядит шикарно, атмосферно и волшебно, и достаточно мрачно там, где необходимо, но что там с подрывными богоборческими идеями? Вера, по Пулману, держит человека в плену иллюзий, от которых ему поможет избавиться знание. И тут мы оказываемся на шаткой почве моральной амбивалентности: во вселенной Пулмана добро и зло относительны, и понятие греха в такой космогонии, очевидно, лишнее. Действовать предлагается не исходя из догматов и страха божьего, а по обстоятельствам, не жалея ничего ради познания истины. Именно так поступает неистовый лорд Азриэль, обнаруживший за Полярным кругом таинственное вещество — золотую пыль, которая по-разному действует на детей и на взрослых. Агенты Магистериума детишек не жалеют и ставят на них зловещие опыты, а вот как поступит в интерпретации сценариста Торна благородный человек в исполнении Макэвоя — все еще вопрос. От этого зависит, будет ли сериал выглядеть не по-детски или ограничится цирком со зверями. Но в любом случае новая экранизация продвинется вперед в сравнении с предыдущей — в настоящее время второй сезон уже в работе.

«His Dark Materials», 2019—

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