«Вера-Олимп» купила долю в Russ Outdoor

Рекламная группа «Вера-Олимп» закрыла сделку по приобретению 48,57% крупнейшего оператора наружной рекламы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor. Сумма сделки могла составить до 4,4 млрд руб.

Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Их долю получило ООО «Стинн» (структура группы «Вера-Олимп») чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила летом. Акционерами Russ Outdoor остались ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%).

Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.