Электростанции отключают от платы за сети

По данным “Ъ”, продолжается дискуссия вокруг внесенного в правительство проекта постановления о плате за резерв электросетевой мощности. Минэкономики выступает против введения такой платы для генерирующих компаний, опасаясь роста цен на электроэнергию. Министерство также предлагает исключить из проекта и компании, подключенные к сети, но использующие собственную генерацию. Потребители с блок-станциями оценивают рост своих затрат на 13–14 млрд руб. в год. В «Россетях» считают, что тарифы не вырастут, а дополнительная нагрузка равномерно распределится на «неэффективных» потребителей.

Минэкономики скорректировало свою позицию относительно проекта постановления о введении платы за электросетевой резерв (письмо от 12 сентября есть у “Ъ”), внесенного Минэнерго в правительство 11 сентября. Вокруг документа ведется продолжительная дискуссия. На введении платы за электросетевой резерв настаивают Минэнерго и «Россети», категорически против выступают Минстрой (см. “Ъ” от 7 октября) и крупные промышленные потребители. ФАС и Минэкономики направили замечания к документу, в итоге его внесли в Белый дом с разногласиями, устранять которые предстоит вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Сейчас потребители оплачивают только фактические объемы потребления сетевой мощности. Минэнерго же предлагает брать с крупных промышленных потребителей (свыше 670 кВт) плату и за невостребованную трансформаторную мощность электросетей (сейчас 101 ГВт, или 65% ежемесячно). Нагрузка на потребителей, использующих менее 60% максимальной мощности, будет расти постепенно (с 5% в 2020-м и до 100% в 2025 году). Первые два года будут переходным периодом, когда база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.

В частности, проект Минэнерго приведет к тому, что платить за сетевую мощность должны будут не только потребители, но и производители энергии (в размере 20% от выработки), которым тоже нужно внешнее электроснабжение. Также придется платить и потребителям с собственной генерацией (блок-станциями).

Минэкономики, отмечая, что «в целом поддерживает инициативу Минэнерго», признает, что предложение об увеличении платы для генкомпаний «приведет к неизбежному увеличению расходов» и спровоцирует рост тарифов на энергорынке. Генкомпании, отмечается в письме, не пользуются внешними электросетями, а потребляют собственную энергию для хозяйственных нужд через внутристанционные сети. Минэкономики также выступает против переходного двухлетнего периода, занижающего базу для расчета тарифа на передачу. По мнению ведомства, корректировку тарифной базы нужно вводить с первого года применения оплаты резервируемой мощности.

В «Россетях» не согласны с выводами Минэкономики. Там считают, что при введении платы за резерв мощности для производителей конечный тариф для потребителей не вырастет, поскольку увеличение объема услуг сетевых компаний в конечном итоге приведет к снижению тарифов на передачу. А стоимость сетевых услуг снизится для потребителей, эффективно использующих сетевую мощность. В Минэкономики, «Совете производителей энергии» на запрос “Ъ” не ответили, в Минэнерго отказались от комментариев.

Платежи промышленных предприятий с блок-станциями при одобрении варианта Минэнерго могут увеличиться суммарно на 13–14 млрд руб. в год, посчитали в «Сообществе потребителей энергии». По мнению ассоциации, инициатива значимо вредит экономике предприятий, в том числе экологическим проектам по утилизации на своих электростанциях отходов производства.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов, наоборот, считает, что введение платы за резерв справедливо и для генкомпаний, которые используют электроэнергию из внешних сетей для пуска блоков и во время ремонтов. По его оценкам, электроэнергия для потребителей с блок-станциями на пике может подорожать на 20%, «но при дальнейшем запланированном снижении тарифа на передачу для всех и перераспределении излишков мощности произойдет снижение платежей».

Полина Смертина, Татьяна Дятел