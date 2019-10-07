Лишние электросети тянут средства

Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности. Сейчас, по оценке Минэнерго, в энергосистеме не используется до 65% мощности сетей более чем на 100 ГВт. Потребители оценивают свои дополнительные траты в самом пессимистическом варианте в 342 млрд руб. в год. Им предлагается предоставить переходный период, чтобы отказаться от избытка мощности. Но споры вокруг документа еще шире: не сняты критические разногласия со стороны ФАС, Минэкономики и Минстроя.

Минэнерго внесло в правительство свой вариант решения проблемы неиспользуемой электросетевой мощности (документ от 11 сентября есть у “Ъ”). Проект постановления предлагает механизм, который позволит отказаться от избыточной мощности тем, кому она больше не нужна, и передавать ее новым потребителям. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака и Минэнерго внесение документа подтвердили.

Новая инициатива коснется крупных потребителей (не менее 670 кВт) с 2020 года. Многие крупные предприятия, как отмечается в пояснительной записке к документу, используют лишь часть мощности электросетей, которая за ними зарезервирована. Так, в 2010–2016 годах было построено до 65 ГВт сетей, а фактически потребляемая мощность составляет лишь 7,5 ГВт (12% от заявленной). Ежемесячный объем неиспользуемой мощности в ЕЭС РФ достигает 65% (101 ГВт). Наибольшие объемы неиспользуемой мощности могут быть высвобождены и перераспределены в Москве и Московской области, ожидают собеседники “Ъ”, в удаленных регионах при отсутствии существенного роста потребления вряд ли удастся кардинально изменить ситуацию.

Снижение объемов неиспользуемой мощности выгодно в первую очередь «Россетям»: сейчас оплачиваются только фактические объемы потребления, при этом сетевая монополия должна содержать все мощности.

Эти расходы закладываются в тариф на передачу, и недозагруженные потребители обслуживаются за счет остальных. В «Россетях» “Ъ” сообщили, что у монополии не осталось замечаний к документу Минэнерго.

Минэнерго хочет обязать тех потребителей, которые постоянно используют менее 60% максимальной мощности, больше платить за передачу электроэнергии: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. Этот период является переходным, и база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет. С 2022 года оплата резерва возрастет на 15%, с 2023-го — на 20%, с 2024-го — на 60%, с 2025 года — на 100%, при этом дополнительная плата, поступающая сетям, будет вычитаться из их тарифной базы, тем самым, как ожидает Минэнерго, снижая котловые тарифы. Для владельцев блокстанций стоимость услуг вырастет на 20% (от уровня выработки собственной генерации), даже если потребитель не пользуется услугами по передаче и, например, отдает выработку в сеть.

В Минэкономики полагают, что отсутствие вычетов из тарифной базы в первые два года введения резерва приведет к завышению совокупного платежа потребителей вместо «справедливого перераспределения тарифной нагрузки», говорится в письме от 19 июля. На запрос “Ъ” там не ответили.

Документ также вводит понижающий коэффициент 0,55 для объектов, требующих повышенного резерва мощности, например для резервных насосов объектов теплоснабжения, водоснабжения. Но это все равно «категорически» не устраивает Минстрой (письмо от 4 июля есть у “Ъ”). Минстрой ссылается на расчеты «Мосводоканала», согласно которым резерв компании сейчас составляет 74,5%, необходимость его оплаты повысит стоимость электроэнергии в 2,4 раза, тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 21%. Министерство просит полностью исключить из сферы действия проекта объекты коммунальной инфраструктуры. В Минстрое на запрос “Ъ” не ответили. По оценке Минэнерго, которая приводится в протоколе разногласий министерств, с учетом понижающего коэффициента в среднем платеж потребителей за передачу энергии увеличится на 6%.

ФАС в письме в Минэнерго от 24 июня отмечает, что плату за резерв нужно вводить только в регионах с дефицитом сетевой мощности и только для новых потребителей. Подход же с применением понижающего коэффициента для предприятий ЖКХ служба называет «дискриминационным». В ФАС на запрос “Ъ” не ответили. Гендиректор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что проект лишен экономического и технологического обоснования, в качестве «резерва» приводятся «бездоказательные бумажные цифры», а «вред для экономики от его утверждения будет вполне реальным и очень существенным». Летом в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову потребители оценивали свои дополнительные расходы при самом худшем для них варианте развития событий в 342 млрд руб. в год.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов отмечает, что последняя версия проекта Минэнерго выглядит «разумно, за исключением отдельных не очень ясно прописанных и однозначно толкуемых положений». Позицию Минэкономики, ФАС и Минстроя он считает «популистской». По мнению эксперта, есть вопросы к переходной процедуре, особенно в части неучета дополнительных доходов сетей при установлении тарифов в первые два года, «но это решаемо».

Татьяна Дятел