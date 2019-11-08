Что смотреть на фестивале «Дягилев. P.S.»

С 14 ноября до 1 декабря в Санкт-Петербурге пройдет X Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». По традиции в его программе приоритет отдан разнообразным рефлексиям на темы дягилевских сезонов: всеядность Сергея Павловича позволяет его последователям коллекционировать и пассеистические экскурсы, и решительные театральные новации, а также выставки, лекции, конференции, интерактивные игры, спектакли. Татьяна Кузнецова рассказывает о событиях, которые нельзя пропустить

«Посвящение Нижинскому»

Балет Монте-Карло

Труппа Жан-Кристофа Майо унаследовала от Дягилева не только место жительства. Вечер одноактных балетов целиком состоит из дягилевских спектаклей в новейших интерпретациях. В «Дафнисе и Хлое» Жан-Кристоф Майо в подробностях проследил процесс инициации двух подростков, направляемых взрослой парой на деликатном пути познания. У Марко Гёкке в «Призраке розы» неразбуженной Девушке и шести моторным кавалерам противопоставлен чувственный Призрак в поиске эротического идеала. На музыку «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси Йерун Вербрюгген сочинил неистовое и сладострастное мужское адажио, названное в Петербурге с девичьей невинностью «Неужели я влюбился в сон?». Гвоздь программы — «Петрушка» Йохана Ингера. Фабула Александра Бенуа погружена в закулисье мира моды — с царящим в нем фокусником Сергеем Лагерфолдом и безликими целлулоидными манекенами, разбуженные желания которых приводят к совсем не кукольной развязке.

«Балтийский дом», 14 и 15 ноября, 19.00

«Свадебка»

Театр «Провинциальные танцы» (Екатеринбург)

«Весна священная»

Eriu Dance Company (Ирландия)

«Весна священная» Фото: Declan English

«Свадебка» Стравинского, поставленная Татьяной Багановой в 1998-м, заставила поверить, что ученичество отечественного contemporary dance уже завершилось. Мастерски манипулируя культурной «памятью тела», предметами и пространством, Баганова утвердила собственный стиль танцевального спектакля. За последующие 20 лет работы подобного уровня рождались в России обескураживающе редко, отечественный современный танец так и застрял в начальных классах, а «Свадебка», не успев устареть, вошла в историю. Специально для «Дягилева» раритет заново отреставрировали.

Ирландскую «Весну священную» в 2012-м поставил Брендан де Галли, магистр этнохореографии, экс-солист суперуспешного шоу «Riverdance» и профессор ирландского степа. Как эта прыгучая дробь уложится в тяжкие, сумрачные и сложные ритмы Стравинского, каким образом передаст мистериальность действа и как это «исследование ритуального поведения» прольет свет «на такие понятия, как альфа и бета, уязвимость, риски, гомоэротизм», можно будет понять, только посмотрев спектакль.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева, 22 ноября, 20.00

«Чистый танец»

Проект Натальи Осиповой

Фото: Johan Persson

Одна из самых уравновешенных программ неугомонной Натальи Осиповой была впервые представлена в театре «Сэдлерс-Уэллс» в прошлом году. Прима лондонского Королевского балета составила собственный дайджест балетной эволюции, взяв на себя всю ответственность за выбор хореографов. «Каждая часть этой программы отражает мой личный вкус и надежды на будущее искусства, которое мне так дорого»,— призналась она, включив в свой вечер «Листья увядают» классика ХХ века Энтони Тюдора, новый «Грустный вальс» классика XXI столетия Алексея Ратманского и работы четырех малоизвестных у нас авторов. Балерину окружают достойные кавалеры: аристократичный Дэвид Холберг отвечает за благородство классики, а Джонатан Годдард и Джейсон Киттельбергер (ее партнер и в жизни) — за многоликую современность.

БДТ имени Товстоногова, 26 ноября, 20.00

«Идиот»

Труппа Karas (Япония)

Фото: Aya Sakaguchi

Труппа Karas — это ее создатель, культовый японский хореограф, танцовщик, режиссер, перформер и художник Сабуро Тэсигавара и его постоянная партнерша Рихоко Сато. В своих спектаклях Тэсигавара отвечает за все: сценарий, свет, сценографию, хореографию, костюмы, мизансцены. За постановку «Идиота» он взялся из принципа, осознав невозможность создания хореографического аналога романа. Это осознание и помогло ему найти универсальный — минималистский — ключ к Достоевскому. 67-летний мастер перевоплощается и в Мышкина, и в Рогожина, его партнерша играет обеих женщин князя. Медитативную эстетскую хореографию с заметной примесью танца буто сопровождает обманчиво простодушный «Русский вальс» Шостаковича, изысканные пряности Дебюсси и надмирная альтовая ария из «Страстей по Матвею» Баха.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева, 27 ноября, 20.00

«Memory»

Матс Эк и Ана Лагуна (Швеция)

Совершенно невероятный вечер — танцевать будут живые легенды: знаменитый хореограф Матс Эк и его жена, гениальная танцовщица Ана Лагуна. Сколько им лет, совершенно не важно, все равно лучше них хореографию Эка не исполняет никто. Дуэт «Память»: старик заново проживает первые объятия с любимой, рождение ребенка, ссоры, отчуждение, ее уход, одиночество. Дуэт «Топор»: он упоенно рубит настоящие дрова настоящим топором, она отчаянно пытается ему помешать, видя в этом повседневном мужском деле тотальное воплощение насилия. Семейный вечер дополнит видеофильм «Старуха и дверь», поставленный Матсом Эком для великой Биргит Кульберг, своей матери и родоначальницы шведского современного балета.

Детский театр танца Бориса Эйфмана, 1 декабря, 20.00