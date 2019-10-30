ТАИФ сменил заместителя гендиректора «Нижнекамскнефтехима» по инвестициям и собственности

Заместителем генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в группу «ТАИФ») по инвестициям, корпоративному управлению собственностью с понедельника, 28 октября, назначен Борис Аверьянов. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в компании. Ранее 42-летний господин Аверьянов был начальником корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ».

49-летний Игорь Ларионов, которого господин Аверьянов сменил в «Нижнекамскнефтехиме», возглавлял это направление на предприятии с 1997 года.

По сообщениям СМИ, господин Ларионов стал директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Нижнекамскнефтехим» является генеральным спонсором клуба.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"