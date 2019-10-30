Казанцы считают пенсию в 36 тысяч рублей достойной

Жители Казани считают, что средний размер достойной пенсии должен составлять 36 тыс. руб. Это показал опрос жителей крупных городов РФ с населением свыше 500 тыс. человек, проведенный специалистами портала Superjob. По размерам желаемой пенсии Казань заняла 31-е место в рейтинге.

Однако, только 20% жителей Казани рассчитывают жить на госпенсию, 25% планируют продолжать работать либо подрабатывать, 21% надеются на личные сбережения. 3% жителей Казани рассчитывают на средства, вложенные в негосударственный пенсионный фонд, 1% намерен рассчитывать на помощь детей, а 22% затруднились ответить.

В среднем россияне считают, что средняя сумма, на которую можно достойно прожить в старости, должна составлять 40 тыс. руб. Наибольший размер достойной пенсии назвали жители Москвы (43,9 тыс. руб.) На втором месте находится Санкт-Петербург (42,2 тыс.). Тройку лидеров замкнул Владивосток (42 тыс. рублей). В список также вошли Набережные Челны, жители которых считают достойной пенсией 34,7 тыс. руб.

"Ъ-Казань"