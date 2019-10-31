Помет пойдет в дело

Минсельхоз Челябинской области готовит экологические стандарты для агропромышленного комплекса (АПК). Вместе с сельхозпредприятиями ведомство составит перечень мероприятий, за счет которых должно снизиться негативное влияние птицефабрик и свинокомплексов на природу, в том числе решиться проблема неприятного запаха. На основании дорожной карты планируется подписание экологических соглашений между предприятиями АПК и правительством области. Сельхозпроизводители заявляют о заинтересованности в повышении экологической ответственности и готовности делиться опытом. Эксперты надеются, что эта работа остановит «вакханалию» с размещением помета на полях, который загрязняет не только почву, но и водоемы.



Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера приступило к разработке дорожной карты по повышению экологической ответственности предприятий агропромышленного комплекса. Планируется, что документ будет подготовлен в течение месяца вместе с сельхозпроизводителями и министерством экологии области, после чего власти региона планируют до конца года подписать соглашения с предприятиями по его реализации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин на пресс-конференции 30 октября.

«Проблема обеспечения населения продовольствием на территории области по большому счету решена. Этому способствовали проекты, реализованные в птицеводстве и свиноводстве, начиная с 2000-х годов. И если раньше нам необходимо было мясо, то теперь мы должны думать о сохранении окружающей среды. Этому и будет способствовать создание дорожной карты. В ней будут прописаны общие моменты для того, чтобы каждое из предприятий имело четкие ориентиры по достижению и сохранению экологического благополучия, а также отдельные цифровые моменты и отдельные мероприятия в разрезе каждого крупного предприятия АПК»,— рассказал министр. По его словам, на первом этапе будет создана карта для предприятий птицеводства и свиноводства. В минсельхозе уже прошло совещание с руководителями организаций и главами муниципалитетов, где договорились, что сельхозпроизводители подготовят предложения, с учетом которых и будут определены конкретные мероприятия и показатели дорожной карты. Министр сельского хозяйства отметил, что в документ будут включены требования по оборудованию и соблюдению санитарно-защитных зон, выполнению регламентов по работе с отходами производства — пометом и навозом. Так, обсуждается предложение о том, чтобы сельхозпроизводители работали с пометом только зимой, в результате удастся минимизировать проблему неприятного запаха, сообщил господин Кобылин.

В Челябинской области регулярно возникают ситуации, когда жители городов и сел, расположенных недалеко от птицефабрик, страдают от нестерпимого запаха биологических отходов. Последний случай произошел в августе этого года. Тогда удушливый смог на несколько дней накрыл Челябинск и окрестные населенные пункты. Надзорные ведомства назвали виновниками Кременькульские очистные сооружения и птицефабрику «Равис», которая, по данным минэкологиии региона, размещала на полях «удобрение» на основе куриного помета, не прошедшее государственную экспертизу. В Минэкологии тогда сообщали, что ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

«Дорожная карта как раз и направлена на то, чтобы таких ситуаций не возникало, поскольку те эпизоды, которые у нас были,— это как раз несоблюдение определенных норм. После разработки дорожной карты и заключения соглашений это будет просто невозможно»,— заявил министр. Алексей Кобылин подчеркнул, что «отказников» в работе над документом нет, поскольку «все прекрасно понимают, что невозможно продолжать производство, если ты не соблюдаешь экологические нормы».

Генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков заявил, что поддерживает создание карты, и уже на этой неделе предприятие направит свои предложения в минсельхоз. «Мы являемся крупным предприятием, социально ответственным и значимым для своего муниципалитета, для нас эта работа важна. Из 40 тыс. га сельскохозяйственных земель Чебаркульского района половина принадлежит нашему предприятию. Естественно, работа с органическим удобрением влечет за собой ряд проблем, связанных с населением и тем негативным воздействием, которое помет дает в этой работе. Мы, понимая важность этого вопроса, последние годы искали новый способ переработки помета в удобрение, так как классическая законная технология компостирования трудоемкая, тяжелая и не всегда эффективная»,— сообщил господин Пырсиков. По его словам, предприятие «преуспело» в этом вопросе и первое в России получило государственную регистрацию удобрения, в которое кроме куриного помета входит еще один разработанный компанией агрохимикат. Эффективность этой работы была доказана во время испытаний в этом году — поступила всего одна жалоба на неприятный запах, сообщил гендиректор птицефабрики.

«Я надеюсь, что эта вакханалия с размещением отходов от сельхозпредприятий прекратится, потому что, кроме запаха, происходит загрязнение почвы, опасные вещества поступают в водные объекты. Надеюсь на то, что предприятия начнут цивилизованно утилизировать отходы сельскохозяйственных животных. Во всем мире уже давно используют эти отходы во благо. Конечно, можно заключить формальные соглашения и ничего не предпринимать в этом направлении, но я надеюсь, что работа будет выполнена. Тем более, не такая это уж большая проблема для предприятий сегодня — технологии есть, даже российские»,— говорит руководитель Челябинского общественного движения «За природу» Алексей Талевлин.

В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» правительство Челябинской области уже подписало экологические соглашения с 15 крупными промышленными предприятиями Челябинска и Магнитогорска из 16, участвующих в программе. Заводы обязуются реализовать специальные комплексные планы по снижению вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, летом этого года в области был создан экологический совет по вопросам экологии при губернаторе, главной задачей которого является разработка и внедрение регионального экологического стандарта. Не исключено, что требования по обеспечению безопасности окружающей среды будут распространяться не только на крупные промышленные предприятия, но на средний и малый бизнес. Проект технического задания на разработку стандарта совет должен представить губернатору на расширенном совещании в середине ноября. Первый вариант документа будет представлен весной 2020 года.

Юлия Гарипова