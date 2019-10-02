Новак уверен в конкурентоспособности России в Европе при отсутствии «газовой дубинки из-за океана»

Россия готова конкурировать на рынке газа в Евросоюзе, в том числе с американскими поставщиками, если не будет применяться «газовая дубинка из-за океана», заявил министр энергетики Александр Новак во время «Российской энергетической недели».

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой "газовой дубинки", которую почему-то раньше все время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции. На сегодняшний день мы видим "газовую дубинку" со стороны, наверное, из-за океана в большей степени»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российские поставщики обладают конкурентными преимуществами, что дает уверенность в позициях России на европейском рынке. Министр объяснил, что у России есть огромная ресурсная база, развитая инфраструктура и низкие цены.

Господин Новак также высказался по поводу ситуации с «Северным потоком-2». Он заявил, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

«Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован»,— добавил министр.

Ранее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 допускал, что ввод газопровода может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на его прокладке по новому маршруту. По данным Reuters, запуск «Северного потока» может быть отложен на восемь месяцев и обойдется «Газпрому» в дополнительные €660 млн ($740 млн). Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

«Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года. При этом в июле комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников «Северного потока-2». Компания Royal Dutch Shell уже попросила Конгресс США не одобрять санкции против российского трубопроводного проекта.

Подробнее о готовящихся Вашингтоном санкциях читайте в публикации “Ъ”.