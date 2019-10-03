Глава OMV рассказал о «хороших шансах» получить от Дании разрешение на строительство «Северного потока-2»

Оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG рассчитывает на получение разрешения от Дании на строительство газопровода, для этого есть «хорошие шансы», заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле. Компания является одним из инвесторов Nord Stream 2.

«Я убежден, что необходимости обсуждать (новые.— “Ъ”) альтернативные маршруты для "Северного потока-2" нет. Потому что я убежден, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании»,— сказал господин Зеле в кулуарах Петербургского международного газового форума (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, если бы ему сказали, что вероятность получить такое разрешение мала, господин Зеле начал бы задумываться об альтернативных маршрутах.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

Напомним, Nord Stream 2 допускал, что ввод газопровода может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на его прокладке по новому маршруту. По данным Reuters, запуск «Северного потока-2» может быть отложен на восемь месяцев и обойдется «Газпрому» в дополнительные €660 млн ($740 млн). Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

«Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года.

О том, как Владимир Путин намекнул на возможность обойти воды Дании,— в публикации “Ъ”.