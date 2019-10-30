В Казани коллекторское бюро оштрафовали за превышение числа звонков должникам

НАО «Первое коллекторское бюро» было оштрафовано на 116 тыс. руб. в Казани за нарушение закона. В управление ФССП по Татарстану поступили жалобы от двух жителей республики в связи с незаконными действиями организации по возврату просроченной задолженности. Ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений в работе коллекторов. В частности, бюро превышало число звонков должникам, допустимое законом, передает пресс-служба управления ФССП по региону.

Кроме того, выявленные нарушения были связаны с разглашением данных о возникновении, размере долга третьим лицам. Также сотрудники бюро не предоставили сведения сотрудникам управления во время внеплановой проверки. Против коллекторов возбудили дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (ст. 14.57 КоАП РФ) и «Непредставление сведений (информации)». (ст. 19.7 КоАП РФ).

По данным управления ФССП по Татарстану, всего в ведомство с начала 2019 года поступили свыше 380 жалоб о деятельности юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В итоге были выявлены 37 нарушений закона. Нарушители привлечены к ответственности.

"Ъ-Казань"