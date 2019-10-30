Роман Жданов: «Цена ошибки в нашем бизнесе высока»

Роман Жданов, генеральный директор «УралДорТехнологии»

В числе 12 приоритетных национальных проектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКД») — один из самых затратных. На строительство, обслуживание и ремонт автомобильных дорог по нему до 2024 года из федерального бюджета планируется потратить около 4,8 трлн руб.



В Свердловской области на реализацию «БКД», по информации регионального минтранса, в 2019 году направлено свыше 3 миллиардов рублей: из федерального бюджета поступило 1,9 млрд руб., более миллиарда — из регионального, оставшаяся часть — из муниципальных бюджетов. На эти деньги отремонтированы 26 участков автодорог регионального значения протяженностью более 80 км.

Рынок автодорожного строительства в регионе формируют несколько компаний, среди них — «Свердловскавтодор», «Трест Уралтранспецстрой», «ГУДСР», «УралДорТехнологии». При этом последняя получила по госконтрактам в 2019 году около половины объемов финансирования по национальному проекту — больше других участников местного рынка.

С генеральным директором «УралДорТехнологий» Романом Ждановым “Ъ” поговорил о том, как компания выполняет госконтракты, об основных проблемах в отрасли и будущем дорожного строительства в регионе.

— Роман, в октябре в Екатеринбурге прошла выставка «Дорога-2019», которая собрала 250 компаний отрасли из 50 российских регионов, были компании из Китая, Швейцарии и Чехии. Вы участвовали в мероприятии?

— Наша компания и я лично принимали участие в этом крупнейшем отраслевом мероприятии. Важно, что оно проходило именно в Екатеринбурге, где объем и темпы дорожного строительства высоки. В отличие от прошлогоднего мероприятия в Казани, «Дорога-2019» собрала более 8 тыс. посетителей (на 2 тыс. человек больше). Это говорит о том, что интерес к данной теме огромный.

Самым значимым событием выставки был форум, на котором обсуждалась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проблемы отрасли, было организовано продуктивное общение участников.

— Обсуждение каких проблем «дорожной» сферы вызвало наибольший отклик среди представителей дорожной отрасли?

— Особое внимание привлекли контроль качества строительства дорог, нехватка квалифицированных кадров, внедрение новых ГОСТов и улучшение взаимодействия участников реализации нацпроекта — заказчиков, подрядчиков, надзорных органов, ГИБДД.

— «УралДорТехнологии» — один из лидеров рынка дорожного строительства Свердловской области с годовым оборотом около 2 млрд руб. Какой объем государственных контрактов у вашей компании по национальному проекту?

— В 2019 году наша компания выиграла тендеры на заключение госконтрактов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму около 1,3 млрд руб. Это примерно половина всех расторгованных контрактов в рамках 44-ФЗ в Свердловской области. На эти деньги мы отремонтировали 26,8 км дорог. Всего за время работы компания провела ремонт 512,2 км трасс в Свердловской области.

— Какие это объекты?

— Наши объекты, сданные в 2019 году, — это участки на Режевском и Серовском трактах, трассе Екатеринбург — Первоуральск, а также ряд улиц в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

— Как вам удается выигрывать в конкурсах такие объемы?

— 2 ноября исполнится 15 лет с момента начала работы нашей компании, и наш многолетний опыт дает о себе знать. С 2006 года мы участвуем в конкурсах на право заключения госконтрактов — только по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области мы уже отремонтировали 74,7 км дорог. У нас есть три завода по производству асфальтобетонных смесей, завод по производству минерального порошка. Эти производства обеспечивают полный цикл наших работ. Есть собственный парк дорожно-строительной техники, своя проектная группа, испытательная лаборатория. На все виды деятельности предприятие имеет лицензии, патенты и свидетельства о допуске к работам.

— Как вы считаете, могут ли сейчас на рынке появиться новые компании, у которых нет этих преимуществ?

— «Молодым» компаниям на рынке сейчас очень тяжело, потому что контроль за качеством выполнения работ очень строгий. Материалы дорогие, их транспортировка дорогая. Некачественная работа «выльется в копеечку», цена ошибки очень высока.

— Сколько стоит сегодня километр автодороги?

— Это зависит от категории дороги и типа работ (ремонт, капремонт, реконструкция, строительство). Например, в строительстве 1 км автомобильной дороги в зависимости от этого разлет цен может быть от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей. Сюда включается: проектирование, при необходимости выкуп земель и перенос или переустройство коммуникаций, само строительство дороги, скажем, с мостами-путепроводами и т.д. Не стоит думать о дорожном строительстве, как о высокорентабельном бизнесе.

— А разве это не так?

— Рентабельность составляет 5–7%. Крупные компании, такие как «УралДорТехнологии», которые занимаются проектированием, ремонтом, строительством, содержанием дорог, могут выходить в плюс за счет объемов и разнообразия объектов.

— Как вы оцениваете состояние и перспективы рынка дорожного строительства и ремонта в Свердловской области?

— Этот рынок растет. По сравнению с 2010 годом его объем увеличился примерно в 2,5 раза. С 2012 года наблюдается существенный рост дорожных работ в Свердловской области. Я думаю, что это связано с приходом губернатора Евгения Куйвашева. Он хорошо понимает, насколько важны качественные дороги, развитие инфраструктуры для экономического роста. Все отмечают существенный вклад главы региона и министерства транспорта в успешное проведение выставки «Дорога-2019».

— Каковы планы вашей компании на ближайшую перспективу?

— На 2020 год мы закладываем рост оборота компании на полмиллиарда рублей. Учитывая, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет продолжаться, мы рассчитываем отремонтировать по нему около 14,5 км дорог в Свердловской области, а также хотим показать качество своей работы другим регионам. Мы планируем купить еще один асфальтобетонный завод.

От лица руководства компании я хочу поздравить всех сотрудников с наступающим юбилеем и пожелать дальнейших успехов!

Беседовал Александр Правоторов