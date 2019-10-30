В МГУ ответили на заявления об угрозах студентам за поддержку Азата Мифтахова

В МГУ заявили “Ъ”, что студентки четвертого курса Фариза Дударова и Марина Ким были приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов, а не из-за акции в поддержку аспиранта вуза Азата Мифтахова.

«21 октября и 22 октября девушки подали заявления на оформление академического отпуска, приложив справки из медицинского учреждения. Согласно стандартной процедуре, 24 октября факультет направил запрос о подтверждении официальной выдачи выписок из медицинских карт амбулаторных, стационарных больных и протоколов клинико-экспертной комиссии в медицинскую организацию, выдавшую заключения. В этот же день был получен официальный ответ за подписью главного врача ГКБ (оригинал документа имеется в распоряжении факультета), отрицающий факт прохождения лечения в данном медицинском учреждении, обращения за медицинской помощью, выдачи справок указанным лицам. В ответе также указано, что врачи, чьи подписи указаны в документах, не работают в данной организации. Кроме того, согласно предъявленным выпискам из медицинской карты, студентки должны были находиться на лечении (одна из них — стационарно), однако находились в указанные в выписке даты на факультете».

В вузе заявляют, что комиссия по студенческим делам проводится на регулярной основе примерно раз в три недели и сегодня пройдет очередное заседание комиссии, на которое «приглашены 15 студентов, имеющих академические задолженности, а также Дударова и Ким для обсуждения выявленного факта подделки медицинских документов».

Фариза Дударова пояснила “Ъ”, что факультет сам «сподвиг» студенток к тому, чтобы они «за два дня нашли справки для ухода по здоровью в связи с психологическом давлением, с которым мы не справились»,— заявила она. Один из однокурсников студенток, пожелавший остаться анонимным, также подчеркнул, что в вузе заранее знали, что за это время девушки не смогут оформить настоящие справки.

Ранее студентки факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова заявили, что столкнулись с угрозами со стороны руководства вуза из-за сбора подписей в поддержку аспиранта вуза Азата Мифтахова. По их словам, 15 октября к ним подошла замдекана МГУ Диана Платонова и попросила прекратить сбор, назвав его политической агитацией. Госпожа Платонова также сказала, что у студенток возникнут трудности с пересдачей, и заявила, что «такой деятельностью нужно заниматься без долгов».

На одной из пересдач 17 октября преподаватель сообщил студенткам, что администрация вуза просила его поставить им незачет. После в учебной части МГУ студенткам предложили взять академический отпуск на год. Они принесли необходимые для этого справки, но у вуза возникли вопросы, которые обсудит комиссия по студенческим делам.

Аспирант мехмата МГУ 25-летний Азат Мифтахов был задержан 1 февраля Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Азат Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу — о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным.

Как суд отклонил ходатайство адвоката о домашнем аресте Азата Мифтахова — читайте в публикации “Ъ”.