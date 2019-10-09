ЗакС утвердил во втором чтении осеннюю корректировку бюджета

В среду, 9 октября, Заксобрание Петербурга приняло во втором чтении поправки в закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ предполагает уменьшение доходной части на 1,3 млрд рублей и сокращение расходной — на 3,5 млрд руб. Изменения связаны с экономией, а также переносом ввода нескольких объектов адресной программы на 2020 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с учетом корректировки доходы городской казны в текущем году составят 627,9 млрд руб., а расходы — 666,5 млрд руб. При этом более чем на 15 млрд руб. увеличиваются текущие расходы на социально-культурную сферу города.