Прокуратура оспорила освобождение экс-главы новосибирской «Единой России»

Прокуратура обжаловала решение Калининского райсуда Новосибирска, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего политика и бизнесмена Юрия Глазычева. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Равиль Исрафилов.

17 октября Калининский райсуд удовлетворил прошение об УДО экс-главы реготделения «Единой России» Юрия Глазычева, отбывающего пятилетий срок за мошенничество с кредитом банка «Уралсиб» на 1 млрд руб. До конца срока ему оставалось 1 год 7 месяцев и 25 дней.

Администрация колонии-поселения, где он отбывает срок, поддержала его прошение и дала положительную характеристику. За время нахождения в местах лишения свободы Юрий Глазычев получил около полусотни поощрений. В последнее время 66-летний Юрий Глазычев работал в подразделении интендантского и хозяйственного обеспечения исправительного учреждения.

В судебном заседании представитель областной прокуратуры заявил, что осужденного преждевременно отпускать на свободу, отметив, что цели наказания не достигнуты. Кроме того, по протесту прокуратуры отменены пять поощрений, которые были применены к Юрию Глазычеву.

О решении суда первой инстанции об УДО читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Бизнесмен выстриг себе свободу»

Константин Воронов