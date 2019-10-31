Россельхозбанк спросил с должника за конфеты

В Краснодаре завершается расследование уголовного дела в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга «Омни», которых обвиняют в присвоении кредитов АО «Россельхозбанк» на 860 млн руб. Кредитные средства привлекались еще в 2011 году, как выяснило следствие, по недостоверным документам о финансовом положении заемщика. Несколько дней назад Россельхозбанк инициировал банкротство крупнейшей компании холдинга «Омни».



Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю уведомило Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), о завершении следственных действий. Информация об этом размещена на сайте Октябрьского суда Краснодара (защитник обоих обвиняемых Игорь Смола обжалует в суде протокол уведомления об окончании следствия). Анатолий Эпоев занимает должность директора ООО «Омни-Юг», дочерней структуры ООО «Омни» (владелец и руководитель — Сергей Алексанов). В пресс-службе ГУ МВД по краю подробности дела не комментируют, подтверждая лишь факт уголовного преследования бизнесменов.

По информации “Ъ”, полученной от источника в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, с марта по июнь 2011 года топ-менеджеры холдинга «Омни» совместно с неустановленными лицами предоставили в Россельхозбанк заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении «Омни-Юга», крупнейшей компании холдинга. Документы содержали завышенные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, а также отчет об оценке залогового имущества, содержавший ложные сведения о его стоимости. На основании этих документов общество получило в Россельхозбанке кредит в размере 530 млн руб. В период с февраля по апрель 2011 года эти же лица аналогичным образом предоставили в банк недостоверные сведения о компании «Сириус», в результате чего Россельхозбанк выдал ей кредит на 330 млн руб. Ни один из займов не был возвращен. Пресс-служба АО «Россельхозбанк» на запрос “Ъ” ответила, что банк реализует все предусмотренные законом меры по взысканию долгов. «При выявлении в действиях заемщиков признаков уголовно наказуемых деяний банк осуществляет необходимое взаимодействие с правоохранительными органами и оставляет за собой право требовать возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением»,— говорится в ответе банка. 25 октября текущего года Россельхозбанк обратился в суд с заявлением о банкротстве «Омни-Юга».

Адвокат Игорь Смола пояснил “Ъ”, что его подзащитные не могут дать комментарий “Ъ”, так как болеют гриппом, а сам он не уполномочен общаться с СМИ. Холдинг «Омни» занимается торговлей кондитерскими изделиями, позиционируя себя в качестве крупнейшего игрока юга России, является представителем на юге России ведущих производителей (концерн «Бабаевский», фабрики «Красный Октябрь» и «Рот Фронт»), сотрудничает более чем с 500 магазинами и имеет складские помещения, а также автопарк и цех по фасовке кофе. ООО «Омни-Юг» имело максимальную выручку в 2016 году 1,6 млрд руб. (в 2018 году — 32 млн руб., убыток — 132 тыс. руб.). По словам юристов, обвинительный приговор может в последующем использоваться для взыскания денежных средств, прокомментировал “Ъ” генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов.

Кредиторы уже пытались обанкротить структуры «Омни»: в январе 2018 года компания «Объединенные кондитеры», как писал “Ъ”, обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО «Омни». Однако в мае того же года процесс банкротства был прекращен, так как кредитор заявил об отказе от своих претензий.

Анна Перова, Краснодар