Числившегося в международном розыске сына владельца СК «ВАНТ» задержали на Украине

В Харькове 22 октября был задержан Андрей Зима, который много лет числился в международном розыске, сообщает Donnews. Выяснилось, что под этим именем скрывался бывший депутат гордумы Ростова, сын владельца СК «ВАНТ» Андрей Чабанов. В 2016 году он был приговорен к четырем годам тюрьмы за хищение денег дольщиков.

Чабанова задержали сотрудники СБУ. Главное следственное управление СКР по Москве в 2013 году заочно предъявило ему обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ) и бандитизме (ст 209 УК РФ). Тогда его объявили в федеральный, а потом и международный розыск по линии Интерпола, а Пресненский суд Москвы заочно избрал бывшему депутату меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Чабанов являлся участником преступной группировки преступного авторитета Дмитрия Леснякова, на счету которой около 20 убийств.

Напомним, отец Андрея Чабанова Валерий в апреле 2014 года был признан виновным в хищении более 300 млн руб. у 235 дольщиков. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Дарья Голякова