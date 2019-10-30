«Сафмар» купил 27% акций Кузбасской топливной компании

Группа «Сафмар» приобрела 27% акций Кузбасской топливной компании у Prosperity Capital Management, говорится в сообщении группы. 18 октября акции купила компания Kilton Overseas Limited, принадлежащая группе «Сафмар». Сумма сделки составила $82,9 млн, или 196,27 руб. за акцию в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату сделки.

«Kilton Overseas Limited сделает обязательное предложение о приобретении всех остальных акций ПАО "КТК" по цене сделки с Prosperity Capital Management в соответствии с российским законодательством»,— сообщает пресс-служба «Сафмара». По данным «Финама», до момента сделки группе «Сафмар» Саида и Михаила Гуцериевых через кипрские компании Rontelor Holdings, Hemfield Finance и Kilton Overseas Limited принадлежали 18,9% КТК.

Как сообщал “Ъ”, в мае этого года Михаил Гуцериев, его сын Саид, а также связанные с ним бизнесмены получили контрольный пакет акций ПАО «Кузбасская топливная компания». Свои пакеты акций продали президент КТК Игорь Прокудин (владел контрольным пакетом в 50,07% через Haver Holding Limited) и председатель совета директоров Вадим Данилов (напрямую владел 16,78%). Совокупно этот пакет в 66,85% по биржевой цене на 6 мая стоил около 13 млрд руб., писал “Ъ”.

КТК — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные активы КТК включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Выручка в 2018 году — 21 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб.

О том, как Михаил Гуцериев получили контроль над КТК, читайте в материале “Ъ” «Сафмар» укрупняет уголь»

Оксана Павлова