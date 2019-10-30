Более 40 японских туристов прибыли с пилотным визитом на Южные Курилы

На острове Кунашир (Южно-Курильский городской округ Сахалинской области) начался пилотный визит японских туристов на Курилы в рамках тура «Двух островов», сообщили “Ъ” в Сахалинском областном агентстве по туризму. Организаторами поездки 44 туристов являются российские и японские туркомпании («Битомо» на Кунашире и «Гидрострой-тур» на Итурупе), а властные структуры выступают в качестве координаторов. Тур продлится ориентировочно до 3 ноября, иностранцы посетят природные достопримечательности и культурные объекты на двух крупнейших островах южной части гряды — самом Кунашире и Итурупе. На каждом из них для прибывших из Японии запланирована двухдневная программа.

«Сегодня в первой половине дня туристы прибыли, преодолели все пограничные процедуры и уже успели побывать на мысе Чертов Палец и в краеведческом музее в Южно-Курильске. В планах также посещение вулканов Головнина и Менделеева, Белых скал и мыса Столбчатого на Кунашире, а также обзорная экскурсия, посещение музея, вулкана Баранского, лавовой платы и других достопримечательностей на Итурупе. Надеемся, что погода позволит все эти планы реализовать»,— рассказала “Ъ” глава регионального агентства по туризму Наталья Пахолкова.

Поездка японской делегации на Кунашир и Итуруп проходит в рамках обсуждаемого президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ соглашения о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В июне стороны согласовали активизацию работы в сферах туризма и утилизации мусора. Ранее предполагалось, что пилотный тур состоится в начале октября, но был перенесен. В случае успешной пробы маршрута в следующем году на острова отправятся регулярные туры.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск