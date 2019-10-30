Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Члены Палаты представителей Конгресса США приняли резолюцию, согласно которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Документ поддержали 405 конгрессменов, против выступили 11, передает Reuters.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал принятие резолюции позорным решением. «Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа и не имеет никакой юридической силы»,— написал он в Twitter. В официальном заявлении МИДа говорится, что резолюция противоречит как американскому, так и международному праву, поскольку является обвинением против принципов, определенных в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

Глава правительства Армении написал в Twitter, что приветствует «историческое голосование» Конгресса США, признающее геноцид армян. «Смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида»,— говорится в сообщении.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения. По различным данным, Османской империей с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент.