Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков. База опубликована 28 октября на специализированном сайте Joker's Stash, за нее просят $130 млн, то есть по $100 за каждую карту.

«Это действительно самая большая база данных карт, собранная в один файл, из когда-либо выложенных на подпольный рынок. Интересно, что в этом конкретном случае, база данных, поступившая в продажу, ранее не рекламировалась и не анонсировалась на самом сайте, ни даже на форумах в даркнете»,— сообщил Основатель Group-IB Илья Сачков.

В последние месяцы сообщалось о нескольких крупных утечках баз данных с персональными данным клиентов Сбербанка. Так, 23 октября “Ъ” сообщил, что на одном из теневых интернет-ресурсов выставлена на продажу база данных клиентов кредитной организации. 3 октября “Ъ” стало известно, что на черном рынке оказались данные о 60 млн кредитных карт. Центральный райсуд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника ООО «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

О том, как устроена нелегальная торговля персональными данными, читайте в материале «Огонька» «База сданных».