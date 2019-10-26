По данным уголовного взыска

Центральный райсуд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника ООО «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Господин Бутурлакин полностью признал вину, попросил прощения и заявил, что купивший у него информацию за 40 тыс. руб. не мог использовать ее во вред клиентам банка.
С ходатайством об избрании господину Бутурлакину меры пресечения в Центральный районный суд Волгограда обратилось ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. В судебном заседании представитель следствия пояснил, что коллектор подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Сам господин Бутурлакин заявил на суде, что полностью признает вину. По его словам, в проданной им информации не было номеров карт, были только счет и сумма долгов, которые люди не оплачивали в течение пяти-десяти лет. По словам подозреваемого, он продал сведения человеку, который занимается банкротствами и собирался помочь людям, данные которых он купил.
Защита отметила, что Антон Бутурлакин написал явку с повинной, а значит, не собирается скрываться от следствия, однако представитель ГСУ ГУ МВД заявил, что подозреваемого задержали при попытке выехать за пределы Волгоградской области. Таким образом, судья согласился со следствием и принял решение заключить господина Бутурлакина под стражу на два месяца.
Напомним, после того, как накануне МВД распространило информацию о задержании подозреваемого, продававшего под псевдонимом «Антон 2131» персональные данные, в Сбербанке подтвердили эту информацию, заявив, что утечек данных клиентов из самого банка или его дочерних компаний не было. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО НСВ и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами—подрядчиками Сбербанка»,— отметили в банке.
В НСВ сказали, что, по данным компании, сотрудник, действительно злоупотребляя служебным положением, получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать «незначительное количество записей». «Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента»,— пояснили в НСВ.
«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания примет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства»,— отметили в компании.
В случае, если дело в отношении Антона Бутурлакина дойдет до суда и его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.
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