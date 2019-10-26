По данным уголовного взыска

Центральный райсуд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника ООО «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка. Господин Бутурлакин полностью признал вину, попросил прощения и заявил, что купивший у него информацию за 40 тыс. руб. не мог использовать ее во вред клиентам банка.

С ходатайством об избрании господину Бутурлакину меры пресечения в Центральный районный суд Волгограда обратилось ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. В судебном заседании представитель следствия пояснил, что коллектор подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

По версии следствия, сотрудник НСВ «из корыстной заинтересованности» 17 октября этого года продал через интернет третьим лицам персональные сведения клиентов кредитной организации, являющиеся банковской тайной, за 40 тыс. руб.

Сам господин Бутурлакин заявил на суде, что полностью признает вину. По его словам, в проданной им информации не было номеров карт, были только счет и сумма долгов, которые люди не оплачивали в течение пяти-десяти лет. По словам подозреваемого, он продал сведения человеку, который занимается банкротствами и собирался помочь людям, данные которых он купил.

Защита отметила, что Антон Бутурлакин написал явку с повинной, а значит, не собирается скрываться от следствия, однако представитель ГСУ ГУ МВД заявил, что подозреваемого задержали при попытке выехать за пределы Волгоградской области. Таким образом, судья согласился со следствием и принял решение заключить господина Бутурлакина под стражу на два месяца.

Напомним, после того, как накануне МВД распространило информацию о задержании подозреваемого, продававшего под псевдонимом «Антон 2131» персональные данные, в Сбербанке подтвердили эту информацию, заявив, что утечек данных клиентов из самого банка или его дочерних компаний не было. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО НСВ и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами—подрядчиками Сбербанка»,— отметили в банке.

В НСВ сказали, что, по данным компании, сотрудник, действительно злоупотребляя служебным положением, получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров, похитил и пытался реализовать «незначительное количество записей». «Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента»,— пояснили в НСВ.

В компании также отметили, что сотрудничают со следствием, проводят собственное внутреннее расследование и намерены усилить меры безопасности.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания примет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства»,— отметили в компании.

В случае, если дело в отношении Антона Бутурлакина дойдет до суда и его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет заключения.

Сергей Петунин, Саратов