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Новый Land Rover Defender получит «заряженную» версию

Компания Land Rover намерена выпустить «заряженную» версию внедорожника Defender нового поколения, сообщает Auto Express.

По данным издания, модификацию SVR сделает придворное тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO), занимающееся созданием особых версий Jaguar и Land Rover. Ожидается, что в рамках партнерства с BMW новая модель получит 4,4-литровый турбированный V8 мощностью около 500 л.с., чтобы превратить Land Rover Defender в конкурента 585-сильному Mercedes-AMG G 63.

Defender SVR получит дополнительный режим системы Terrain Response 2, доработанную подвеску, особый аэродинамический обвес кузова и спортивные акценты в салоне. При этом SVR-версия будет сделана только на базе 5-дверного Defender 110, а 3-дверный Defender 90 не станут оснащать мощным мотором.

Напомним, премьера нового Land Rover Defender в версиях 90 и 110 состоялась осенью 2019 года.

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