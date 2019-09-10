Land Rover раскрыл новое поколение Defender

Land Rover Defender 90. Фото: Land Rover

Land Rover Defender 90. Фото: Land Rover

Land Rover Defender 110. Фото: Land Rover

Land Rover Defender 110. Фото: Land Rover

Land Rover Defender. Фото: Land Rover

Land Rover Defender. Фото: Land Rover

В основу модели легла алюминиевая платформа от Land Rover Discovery, которая была доработана. Вместо мостов в новинке используется независимая подвеска, доступная в двух вариантах — пружинной и пневматической. Независимо от типа кузова — привод постоянный полный, предусмотрена понижающая передач и блокировка межосевого дифференциала, электронная система Terrain Response 2 с разными режимами работы, включая специальный алгоритм для проезда бродов глубиной до 90 см.

Автомобиль оснащается дизельными 2-литровыми моторами D200 и D240 (цифры указывают на мощность) и бензиновым P300. Флагманской версией стало исполнение с 3-литровым агрегатом с электрической турбиной P400. Все двигатели сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник отличается дизайном кузова в стиле концепт-кара Land Rover ВС100 2011 года, а также отсылками к облику оригинальной модели. При этом модель получила полностью новый интерьер. Комплектация машины включает в себя цифровую приборную панель, проекционный дисплей, новую мультимедиа Pivi Pro с 10-дюймовым тачскрином и множество современных систем — от ассистентов водителя до продвинутой навигации и онлайн-сервисов. В основе передней панели лежит магниевый элемент, к которому крепятся все остальные детали, включая поручни. Предусмотрена отделка интерьера кожей, тканью, замшей, металлом и деревом.

Land Rover Defender можно заказать с трехрядным салоном, а также трехместным первым рядом кресел. В качестве опции доступна мягкая секция крыши и многочисленное дополнительное оборудование, в том числе скомпонованное в комплексные пакеты опций.

В продажу первым поступит Land Rover Defender 110, затем на рынок выйдет Land Rover Defender 90. Затем ожидаются коммерческие модификации внедорожника и исполнение Land Rover Defender 130. На российском рынке модель появится во второй половине 2020 года.