Сборную Болгарии наказали за расистское поведение болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) наказал Болгарский футбольный союз (БФС) закрытием трибун на одном домашнем матче сборной Болгарии (плюс еще на одном — условно) за расистское поведение болельщиков, сообщается на официальном сайте UEFA. Также БФС оштрафован за расистское поведение фанатов и бросание ими предметов с трибун на €75 тыс. «БФС предписано выполнить на двух следующих домашних матчах сборной следующую директиву UEFA: вывесить баннер с надписью "Нет расизму" с логотипом UEFA»,— говорится в сообщении. БФС оштрафован еще на €10 тыс., а Ассоциация футбола Англии (FA) — на €5 тыс. за беспорядки во время исполнения государственных гимнов.

UEFA открыл дело в отношении БФС по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария—Англия, прошедшего в Софии 14 октября и завершившегося со счетом 6:0 в пользу англичан. Встреча дважды прерывалась из-за расистского поведения фанатов. Они скандировали расистские оскорбления, изображали уханье и демонстрировали нацистские приветствия. В результате инцидента, на который в Англии отреагировали крайне жестко, в отставку подали президент БФС Борислав Михайлов и главный тренер болгарской сборной Красимир Балаков.

«РИА Новости»