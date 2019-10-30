50 процентов — до такого уровня снизилась в 2019 году доля граждан, хотя бы раз в течение месяца неофициально оплачивавших товары или услуги, данные опроса 1,2 тыс. человек представила вчера РАНХиГС. Наиболее востребованы у потребителей работы по эксплуатации и ремонту автомобилей, пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту квартир, сантехники, а также медицинские услуги — на каждый из этих видов приходится около 10% пользовавшихся ими граждан. При этом индивидуальные траты домохозяйств на теневые услуги (без учета аренды жилья и уборки жилых помещений) падали быстрее — с 7,4 тыс. руб. в месяц в 2013 году до 6,1 тыс. руб. в 2016 году и 4,8 тыс. руб. в 2019 году.