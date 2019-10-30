Боксеров сажают на кнопку

На отборочных олимпийских турнирах по боксу, которые состоятся в первой половине следующего года, будет протестирована новая система судейства. Это первый эксперимент специальной группы, назначенной Международным олимпийским комитетом (МОК) для организации состязания в рамках Олимпиады в Токио 2020 года вместо лишенной признания Международной федерации любительского бокса (AIBA). Впрочем, новшеством то, что предложила группа, можно назвать лишь с натяжкой. Электронная система подсчета ударов с изменением счета, доступным для публики, уже применялась на протяжении довольно длительного периода. Однако она не избавила бокс от постоянных скандалов, связанных с судейством.

Вчера Моринари Ватанабэ, руководитель специальной группы, отвечающей за проведение соревнований по боксу в рамках Олимпиады 2020 года в Токио, сообщил о том, что на квалификационных олимпийских турнирах (серия таких соревнований пройдет с января по май будущего года) будет впервые применена новая система судейства. По его словам, реформа направлена на «возвращение доверия» к виду спорта.

Это первый эксперимент группы, созданной после того, как МОК в мае лишил признания и права организовывать олимпийские соревнования Международную федерацию любительского бокса, пережившую острейший административный и финансовый кризис. А касается он аспекта, находившегося в верхней части списка основных претензий МОК к головной боксерской структуре. На протяжении, по сути, всей истории бокса судейство вызывало критику со стороны экспертов и олимпийских функционеров за непрозрачность и необъективность и постоянно провоцировало скандалы. Особенно острой, несмотря на регулярные попытки AIBA скорректировать систему судейства и его принципы, проблема стала в последние годы. Решая судьбу федерации, в МОК обращали внимание на целую серию судейских скандалов, зафиксированных на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. После ее окончания AIBA пошла на экстраординарные меры, дисквалифицировав 36 работавших на ней арбитров.

Суть реформы группы господина Ватанабэ заключается в отходе от существующего сейчас формата, когда победитель боя определяется соотношением голосов пяти арбитров (раньше их было три), оценивающих ход поединка по нескольким критериям (важнейший — количество попавших в цель ударов). Спецгруппа предложила ввести «прозрачную» систему. В ней будет фиксироваться в режиме онлайн, доступном для зрителей, каждый дошедший до цели удар — арбитры, отмечая попадание, будут нажимать кнопку. Таким образом, публика сможет следить за изменением счета. Число ударов и будет, видимо, единственным фактором, имеющим значение.

Новшеством инициативу Моринари Ватанабэ, впрочем, можно назвать лишь с большой натяжкой. На самом деле система, в которой победитель боя определялся исключительно по большему количеству нанесенных ударов, а удары фиксировались — при нажатии кнопки тремя из пяти обслуживающих матч арбитрами — в режиме реального времени (текущий счет был виден телезрителям), уже применялась AIBA на топ-турнирах на протяжении целого десятилетия — с 1992 по 2013 год. Она не избавила бокс от скандалов и в конце концов была отменена.

Тем временем отстраненная от Олимпиады AIBA тоже проводит эксперименты с судейством. На сентябрьском чемпионате мира в Екатеринбурге она применила систему, аналогичную активно используемому в футболе VAR — с возможностью после подачи протеста пересматривать бой. Благодаря ей в полуфинал вышел российский тяжеловес Максим Бабанин, которому судьи первоначально засчитали поражение в поединке с британцем Фрейзером Кларком.

Алексей Доспехов