«Нефтемаш-Сапкон» выходит на банкротство

Сбербанк заявил о планах подать заявление о банкротстве саратовского АО «Нефтемаш-Сапкон». Соответствующее сообщение появилось на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Размер долга банк не указывает. Ранее предприятие, специализирующееся на производстве нефтяного и газового оборудования, оказалось в центре корпоративного скандала: действующее руководство компании заподозрило бывшего управляющего директора Олега Сертакова в попытке хищения 16% акций.

ПАО «Сбербанк» объявило о намерениях обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании АО «Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество „Нефтемаш“» («Нефтемаш-Сапкон») банкротом. Размер долга банк не указывает, однако сообщает, что у предприятия имеются признаки несостоятельности. В картотеке арбитражных дел нет ни одного иска Сбербанка к «Нефтемаш-Сапкон».

В Сбербанке пока не ответили на запрос „Ъ“ о планах обанкротить саратовское предприятие.

• АО «Нефтемаш-Сапкон» — одно из старейших предприятий Саратовской области, которое было основано еще в 1926 году. Компания специализируется на проектировании, производстве и поставке технологического оборудования предприятиям топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и металлургии. По данным «СПАРК Интерфакс», самой крупной долей в АО владеет гендиректор компании Светлана Шимчук (16,9%), Александр Шимчук (2,3%). Выручка АО за 2018 год составила 561,2 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн руб.

Всего в арбитражных судах рассматривается 21 дело на общую сумму 37,4 млн руб., в которых «Нефтемаш-Сапкон» выступает ответчиком. В восьми из них истцом выступает ООО «ТД Сапкон-Нефтемаш», дочерняя компания АО, занимающаяся реализацией продукции предприятия. Последний иск был подан 11 октября этого года. Согласно материалам дела, АО «Нефтемаш-Сапкон» якобы не исполнило обязательства по договорам поставки на 18,9 млн руб.

В одном из исков ООО «ТД Сапкон-Нефтемаш» требует от АО «Нефтемаш-Сапкон» освободить четыре здания общей площадью около 10 тыс. кв.м и 2 га земли в центре Саратова, принадлежащие торговому дому.

Долей в торговом доме «Сапкон-­Нефте­маш» 51% владеет бывший исполнительный директор АО Олег Сертаков. С начала этого года внутри предприятия развивается корпоративный спор.

СУ СКР по Саратовской области расследует уголовное дело по факту попытки хищения акций АО «Нефтемаш-Сапкон» путем мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело инициировано Светланой Шимчук, она сообщила силовикам, что у нее пытались похитить 16% акций предприятия путем заключения договора их купли-продажи с Олегом Сертаковым, который на тот момент являлся его топ-менеджером АО.Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, акции пытались похитить «под предлогом благополучной работы АО, выплаты в установленные сроки зарплаты работникам предприятия и его дальнейшего ­развития».

Сам господин Сертаков утверждает, что устная договоренность о том, что он получит 25,5% акций АО, была достигнута им еще в 2010 году с тогдашним владельцем «Нефтемаш-Сапкон», почетным гражданином Саратова и орденоносцем Федором Шимчуком, который просил его остаться руководить предприятием после гибели в аварии своего сына Виктора, предложив пакет акций за согласие. Однако Шимчук-старший скончался в 2017 году, якобы не успев оформить сделку. Дело пока находится на стадии предварительного расследования. Телефон господина Сертакова вчера был недоступен.

Гендиректор АО «Нефтемаш-Сапкон» Светлана Шимчук сказала „Ъ“, что ей «не хотелось бы давать комментарии» по поводу заявлений Сбербанка о планах обанкротить ­завод.

На пресс-конференции, состоявшейся в октябре этого года, депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ) говорила, что встречалась с руководством «Нефтемаш-Сапкон» и выяснила, что предприятие «задавили налогами». В июле этого года ИФНС по Фрунзенскому району Саратова пришло к выводу, что АО не уплатило налог на прибыль за 2015–2016 годы в размере 7,3 млн руб.

Сергей Петунин