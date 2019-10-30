Краевые власти встретились с осинскими депутатами

Представители краевых властей встретились с депутатами Осинского городского округа. Как рассказал "Ъ-Прикамье" собеседник, близкий к руководству региона, стороны обсудили «политический кризис в муниципалитете». «Обсуждали качество документов, принимаемых думой и вопросы к ним со стороны прокуратуры. Призвали работать более конструктивно», - поделился источник.

Другой собеседник знакомый с ходом встречи сообщил, что краевые власти настаивали на отмене действующей редакции положения о конкурсе на пост главы Осинского городского округа. Напомним, согласно положению, принятому думой, конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Половина формируется представительным органом, еще 6 человек делегируются краевым руководством. Однако в отличие от типового положения, предложенного администрацией губернатора Пермского края, документ, предусматривает, что возглавляет комиссию и обладает правом решающего голоса не руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, а председатель думы Михаил Алатырев.

Кроме того, согласно положению, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, включая председателя. Таким образом, депутаты смогут отобрать кандидатуры на пост главы самостоятельно без участия краевых властей. Краевые власти пока не планируют формировать свою часть комиссии.

«Действующее положение противоречит законодательству и легитимизировать его мы не намерены», - заявил собеседник, близкий к руководству региона.

Также депутаты ранее приняли решение о расширении полномочий исполняющего обязанности главы городского округа Алексея Григорьева. Он получил право формировать структуру администрации городского округа. Против этого решения, по данным "Ъ-Прикамье", выступила прокуратура. Протест надзорного органа будет рассмотрен в четверг 31 октября. «В результате решений, принятых представительным органом, администрация округа не сможет исполнять свои полномочия. В итоге, это может привести к неисполнению социальных обязательств и невыплате зарплат. Кроме того, существует риск срыва исполнения бюджетов как района, так и поселений за 2019 год», - считает собеседник, близкий к руководству региона.

Ранее дума отказалась назначать главу Осинского района Якова Лузянина, исполняющим обязанности руководителя городского округа. Депутаты предпочли поддержать сотрудника чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. При этом господин Лузянин сохраняет полномочия главы района до завершения конкурса по отбору руководителя территории.