От чая не отказался

Один из крупных региональных дистрибьюторов «Фуд Трэйд» приобрел конкурента — Торговый дом «Чайкофф». Во время банкротства сети «Виват» владелец ТД «Чайкофф» Игорь Ферягин потерял свыше 150 млн руб. «Фуд Трэйд» также являлся крупным кредитором бывшей сети, однако позднее переуступил свой долг другой компании. Уход гос­подина Ферягина из бизнеса эксперты связывают с развитием федеральными ритейлерами собственных распредцентров, из-за которых теряют объемы региональные оптовики.



Крупный поставщик продуктов в местные магазины ООО «Торговый дом „Фуд Трэйд“» стал владельцем другой дистрибьюторской компании — ООО «Чайкофф плюс». По данным kartoteka.ru, сделка состоялась летом. ООО «Чайкофф плюс» возглавил Сергей Лютаревич, являющийся одним из бенефициаров ТД «Фуд Трэйд», а затем он и выкупил ООО. Обе организации являются крупными региональными поставщиками продуктов.

На рынке «Чайкофф плюс» работает под брендом «Торговый дом „Чайкофф“». Компания работает с 2001 года, сегодня ассортимент поставляемых продуктов расширился с нескольких брендов чая и кофе до бакалеи, консервов, макаронных изделий, соусов и прочего. Общество именует себя одним из ведущих поставщиков на рынке бакалейной продукции, работает с оптовыми, розничными и сетевыми покупателями, поставляя продукцию в чайные магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, региональные компании, частным и корпоративным клиентам. Также «Чайкофф» поставляет чайно-кофейные продукты в федеральные и региональные сети Перми и края. Учредителями компании являлись местный предприниматель Игорь Ферягин (40%), его супруга Наталья Ферягина (40%) и Андрей Щукин (20%). Господин Ферягин, согласно kartoteka.ru, занимается оптовой торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.

Торговый дом «Фуд Трэйд» входит в ГК «Фуд Трэйд» (основана в 1991 году), являющуюся крупным пермским дистрибьютором. Помимо ТД «Фуд Трэйд», в ГК входит ООО «Предприятие Фуд Трэйд». Холдинг ведет деятельность в двух направлениях: продукты питания и бытовая химия (товары для дома, средства гигиены, косметика и прочее). «Фуд Трэйд» представляет в Пермском крае интересы лидеров российского рынка, таких как Mondelez International, Ferrero, Henkel, Nestle и других. Контракты на поставку продукции заключены с крупнейшими сетевыми магазинами, региональными оптовыми базами. География продаж охватывает более 500 населенных пунктов региона. Группа компаний имеет свой офис в Удмуртии. В компании работает более 650 сотрудников. ТД «Фуд Трэйд» контролируется Сергеем Лютаревичем (78%) и Николаем Бараевым (22%). Господин Лютаревич также является совладельцем ООО «Айс­берг Модерн», которое владеет второй очередью ТЦ «Айсберг» в цент­ре Перми.

Во время банкротства сети «Виват» в 2017 году поставщики, в том числе и «Фуд Трэйд», и Игорь Ферягин, предъявляли свои финансовые требования к ритейлеру. Так, гос­подин Ферягин являлся одним из крупнейших кредиторов ООО «Виват-Трейд», долг оператора сети перед ним составлял 156 млн руб. Еще 23,9 млн руб. предпринимателю задолжало ООО «Современные торговые технологии» — компания, некоторое время управлявшая магазинами сети «Виват». Торговому дому «Фуд Трэйд» в конце 2016 года «Виват-Трейд» задолжал 177 млн руб. В 2018 году общество переуступило свой долг ООО «Развитие 2017».

Сергей Лютаревич отказался от комментариев „Ъ-Прикамье“, отметив, что покупка «Чайкофф плюс» — «небольшая сделка, никакой значимости для рынка нет».

Как говорят источники в предпринимательской среде, финансовые проблемы Игоря Ферягина, связанные с бывшей сетью «Виват», не были причинами продажи «Чайкофф плюс». Сотрудники, трудоустроенные в торговом доме при прошлых владельцах, сохранили свои рабочие места.

По словам предпринимателя Александра Кузовлева, на рынке ритейла идет глобализация, и распределительные центры, организованные сетями, сыграли свою роль в проблемах местных поставщиков продуктов. Однако, как подчеркивает господин Кузовлев, проблема поставщиков более много­гранна и связана с внешними факторами, с общей экономической ситуацией в стране. «Все в совокупности: снижение платежеспособности населения, повышение закредитованности — это везде видно. В сетях падает размер среднего чека. Очень многие идут только за скидочным товаром. Я бы не сказал, что все проблемы из-за того, что сети сделали распредцентры, хотя это тоже сыграло свою роль. Сети пришли и взяли свой рынок, хотя еще достаточно много традиционной розницы»,— поясняет бизнесмен.

Евгения Ахмедова