Парламентские республики

Политические системы Ирака и Ливана очень схожи. Обе страны — редкие для арабских государств примеры парламентских республик. В обеих странах система управления основывается на этноконфессиональном балансе, когда высшие посты в государстве может занимать представитель определенной общины. Так, президент в Ираке всегда курд, в Ливане христианин-маронит, премьер-министр Ирака — шиит, Ливана — суннит, спикер парламента Ирака — суннит, Ливана — шиит. В Ливане эта система действует почти 75 лет и пережила гражданскую войну, но в последнее время все чаще и чаще задаются вопросы о ее эффективности, так как страна оказалась заложницей в руках нескольких кланов и от перестановки различных фигур во власти мало что меняется. Когда кланы не могут найти компромисс друг с другом, страна может месяцами жить без правительства или без президента, а также без бюджета и решения повседневных нужд населения. Кроме того, в Ливане давно состав населения поменялся: бывшие когда-то меньшинством шииты превратились в большинство. И вся политическая жизнь сводится к вопросу: кто «за», а кто «против» «Хезболлы». Это шиитское движение фактически государство в государстве, и ему не может противостоять никакая другая политическая сила в Ливане, даже те, у кого еще со времен гражданской войны остались свои вооруженные формирования.

В Ираке новая политическая система, взявшая во многом за образец Ливан, начала складываться после падения режима Саддама Хусейна в 2004–2005 годах. Впрочем, Ирак напоминает Ливан не только конституционным строем. Иракцы точно так же пережили гражданскую войну. Здесь точно так же стоит проблема многочисленных неподконтрольных правительству вооруженных отрядов, на которые опираются те или иные политические силы. И, как в Ливане, здесь нет новых лиц во власти. Так, ставший год назад премьер-министром Ирака Адель Абдель Махди участвовал в разработке принятой в 2005 году конституции, занимал посты вице-президента и несколько министерских позиций. Президент Бархам Салех успел побывать вице-премьером.