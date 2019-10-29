«Аврора плюс» уходит в минус

Прокуратура Башкирии раскрыла эпизод отчуждения госактивов, совершенный ГУП «Управление административными зданиями» (ГУП УАЗ) при согласовании министерства земельных и имущественных отношений республики. В 2018 году госпредприятие продало за 51 млн руб. здание торгового комплекса «Сакмар» в Уфе аффилированной с директором ГУПа ООО «Аврора плюс». После прокурорской проверки региональное УФАС выдало предписание участникам сделки об устранении нарушений и возврате здания в госсобственность. Новое руководство ГУП УАЗ полностью поддерживает позицию прокуратуры.

Республиканское управление ФАС предписало министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, ГУП «Управление административными зданиями» (ГУП УАЗ) и ООО «Аврора плюс» устранить нарушение антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, ГУП УАЗ продало торговый комплекс «Сакмар» на улице Первомайской в обход конкурсных процедур «Авроре плюс».

Нарушение установила прокуратура республики, которая обратилась в УФАС. По данным надзорного ведомства, в 2015 году «Аврора плюс» на два месяца арендовала у ГУП УАЗ здание торгового центра площадью 2,2 тыс. кв. м, а затем, несмотря на долги по арендным платежам, госпредприятие, оплачивая коммунальные платежи торгового центра, продлило договор на 15 лет. Общая задолженность «Авроры плюс» по аренде и коммунальным платежам с февраля 2015 года по август 2018 года, по данным прокуратуры, составила 26 млн руб.

В 2017 году ГУП УАЗ за 9,5 млн руб. построило новую котельную возле «Сакмара», сообщает надзорное ведомство. Старая котельная, построенная в 2012 году, была снесена. Год спустя ГУП, которым руководила Эльвира Берг, продало «Авроре плюс» здание торгового центра с пристроенной к нему котельной за 51,8 млн руб., причем в пятилетнюю рассрочку. При этом в документах купли-продажи была указана старая котельная, стоимость которой была оценена в 864 тыс. руб. «В нарушение законодательства договор купли-продажи был заключен без проведения торгов, помещение отчуждено из государственной собственности путем реализации «Авроре плюс» преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в то время между руководством ГУП УАЗ и «Авроры плюс» была аффилированность. Так, Эльвира Берг до этого работала в ООО «Максат» и ООО «Инвестиционная компания «Альянс», бывшим совладельцем которых являлся арбитражный управляющий Урал Ахметов. «Аврора плюс» зарегистрирована на Татьяну Даянову — тещу Урала Ахметова и мать начальника отдела контроля и управления имуществом УАЗ Регину Даянову.

Как ранее писал „Ъ“, в начале года в отношении Эльвиры Берг, которую считали лицом, приближенным к бывшему вице-премьеру Башкирии, главе минземимущества Евгению Гурьеву, были возбуждены два уголовных дела по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и растрате более 3,5 млн руб. предприятия (ч. 4 ст. 160). Ей инкриминировались четыре преступных эпизода, в том числе связанный с «Сакмаром». Евгений Гурьев также находится под следствием. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

После увольнения Эльвиры Берг с поста директора УАЗ в прошлом году здание котельной было возвращено в собственность республики.

Директор ГУП УАЗ Айгюль Рыжакова сообщила „Ъ“, что предприятие поддерживает позицию прокуратуры по поводу возвращения «Сакмара» в собственность республики и в целом по другим спорным сделкам, совершенным с участием ее предшественницы — Эльвиры Берг. «Моя задача — вернуть все отчужденное имущество в госсобственность»,— прокомментировала госпожа Рыжакова. После возвращения торгового комплекса в госсобственность УАЗ не планирует его продавать.

Получить комментарии в «Авроре плюс» вчера не удалось.

Управляющий партнер компании ArtEstateGroup Роберт Тагиров оценил рыночную стоимость «Сакмара» в 100-150 млн руб.

Влада Шипилова