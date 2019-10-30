Алексея Цыденова обвинили в расколе

Глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев раскритиковал главу Бурятии Алексея Цыденова за то, что тот «любит угощать гостей» в ресторане, владельцем которого является прихожанин и один из спонсоров центра тибетского буддизма. Соответствующий пост хамбо­лама опубликовал на своей странице в Facebook. Открытый конфликт между главным буддистом страны и главой Бурятии длится с сентября, когда господин Аюшеев упрекнул региональных чиновников в игнорировании протестов, стихийно продолжавшихся на площади Советов в течение трех дней после объявления результатов выборов мэра Улан­Удэ.

Вчера хамбо-лама Дамба Аюшеев на своей странице в Facebook в очередной раз раскритиковал главу Бурятии Алексея Цыденова. «Говорят, что на Лысой горе черти устроили шабаш. Говорят, там в ресторане Цынгуева, у ученика и спонсора нашего оппонента Еши Лодоя, Цыденов любит угощать гостей. Если так, здесь уже раскол», — написал глава российских буддистов в посте. Далее, в комментариях, он уточнил, что уже просил главу Бурятии не посещать Лысую гору, на которой располагается центр тибетского буддизма «Ринпоче Багша», не относящийся к Буддийской традиционной сангхе. «И тут, на тебе, на празднование Сагаалха он, забывшись, или как, выдавая себя, открыто говорит о выделении Цынгуеву денег на развитие его фирмы “Ажур текс”. Возможно, он поступил очень мужественно или глупо, чтоб вывести меня из себя»,— написал хамбо-лама.

Открытый конфликт между главой буддистов и главой республики длится с сентября, когда Дамба Аюшеев обвинил господина Цыденова и его первого зама Игоря Зураева в трусости, потому что они не вышли на стихийную акцию протеста, продолжавшуюся на площади Советов в Улан-Удэ три дня после выборов мэра города. Люди требовали перевыборов, не соглашаясь с победой Игоря Шутенкова, которого поддерживал глава Бурятии. По итогам санкционированного митинга, прошедшего 15 сентября, когда к собравшимся нескольким тысячам человек вышел Алексей Цыденов, господин Аюшеев написал, что глава Бурятии «хорошо лавировал от острых вопросов». «У наших руководителей нет человечности и возможности говорить с людьми и друг с другом простым человеческим языком»,— написал он у себя в Facebook. После этого господин Аюшеев сделал заявление, что республиканские власти не заботятся о сохранении бурятского языка. 2 октября господин Цыденов проигнорировал праздник в честь хамбо-ламы Итигэлова, куда был приглашен. В ответ Дамба Аюшеев провозгласил, что присутствие главы Бурятии там было нежелательным, а пресс-служба Иволгинского дацана распространила официальный комментарий главы российских буддистов, в котором к недовольству работой регправительства в вопросах сохранения добавились упреки в нежелании развивать в республике овцеводство. Регправительство тогда отреагировало официальным комментарием, распространив информацию, что власти «высоко оценивают усилия и проекты Буддийской традиционной сангхи по сохранению и развитию бурятского языка, традиционных видов спорта, развитию скотоводства в селах республики». В нем же говорилось, что в этом году из бюджета республики выделено 70 млн руб. на развитие бурятской породы крупнорогатого скота, 20 млн руб.— на строительство дацанов.

Как сообщил „Ъ“ источник, близкий к регправительству, причиной разлада стали 30 млн руб., которые хамбо-лама рассчитывал получить из регионального бюджета на развитие производства по переработке овечьей шерсти, однако выделить их не получилось.

«Конфликт не разрешается, а только усугубляется, и это не на пользу республике»,— сообщил „Ъ“ замдиректора Национального музея Бурятии Тимур Дугаржапов. По его мнению, «хамболама — человек принципиальный и жесткий, и глава республики — тоже с характером, в итоге нашла коса на камень». Господин Дугаржапов считает, что последним постом с критикой главы республики Дамба Аюшеев упрекнул Алексея Цыденова в том, что тот будто бы поддерживает не традиционную сангху, а тибетскую общину.

Екатерина Еременко