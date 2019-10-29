Овцеводы Ставрополья получили господдержку на 55,3 млн рублей

В этом году в Ставропольском крае 48 производителей тонкорунной и полутонкорунной шерсти получили государственную поддержку в размере 55,3 млн. руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Производство высококачественной шерсти было просубсидировано государством из расчета 78 руб. за 1 кг продукции.

Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края являются одними из основных производителей качественной тонкорунной и полутонкорунной шерсти. Доля производства ставропольской шерсти составляет порядка 9% от общего объема в России, что обеспечивает региону 3 место по стране. Племенная база тонкорунного и полутонкорунного овцеводства на Ставрополье представлена семью племзаводами, четырьмя племенными репродукторами и двумя селекционно-генетическими центрами.

Дарья Голякова