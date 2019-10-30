«Химки» остались сверху

Во вторник «Химки» в пятом туре регулярного чемпионата «Евролиги» принимали «Панатинаикос». Подмосковная команда ближе к концу встречи сломила упорное сопротивление гостей и победила со счетом 103:86. Для химчан это четвертая победа в сезоне, и они остаются в топ-4 «регулярки».

Букмекеры, выставляя котировки на встречу «Химок» и «Панатинаикоса», заметно выше оценили шансы российской команды (Bwin котировал химчан с коэффициентом 1,45 против 2,75 на их соперника). Видимо, потому, что она играла на своей площадке. Или потому, что «рекорд» встреч с греческим клубом у нее вполне приличный — четыре победы в восьми матчах. Не говоря уже о том, что в этом сезоне «Химки» в Евролиге уступили только однажды, а в Единой лиге ВТБ — ни разу.

«Панатинаикос» такими результатами похвастать не может. Да, в первенстве Греции у команды все хорошо, но вот в Евролиге она успела проиграть уже дважды. Но если присмотреться, окажется, что ей не хватило буквально двух бросков, чтобы сейчас наряду с ЦСКА и «Барселоной» сохранять ноль в графе поражения. Ведь оба раза — «Виллербану» и «Милану» — «Панатинаикос» проигрывал с разницей в одно очко. Но вечно такое невезение длиться не может, и уже в прошлом туре греческий клуб раскрыл свой потенциал, в Санкт-Петербурге уверенно обыграв «Зенит», показав, что может быть чрезвычайно опасным не только на своей площадке. Да и вообще, «Панатинаикос», как заметил главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, «команда, которая знает, как выигрывать». «У них есть ярко выделяющийся лидер Ник Калатес (лидирует в Евролиге по индексу полезности.— “Ъ”), который в тактическом плане всегда принимает правильные решения»,— сказал Куртинайтис.

На нейтрализации Калатеса хозяева и сделали акцент. Но утверждать, что эта ставка однозначно работала, было бы слишком смело. Калатес все равно находил возможности дирижировать игрой команды и уже к большому перерыву сделал восемь результативных передач. Во многом благодаря ему гостям удавалось не просто идти вровень с «Химками», лишь эпизодически выдававшими свою игру, а даже держаться на шаг впереди. А удачная концовка второй четверти, в которой Уэсли Джонсон в одной атаке набрал четыре очка, помогла гостям уйти на перерыв, имея пятиочковый перевес.

Однако сразу после перерыва усилиями Алексея Шведа, процент попаданий которого в первой половине оставлял желать лучшего, Яниса Тиммы и Девина Букера «Химки» выдали рывок 10:2 и выравняли игру. И если бы удалось удержать взятый темп еще пару минут, это могло обеспечить «Химкам» солидный запас прочности. Но «Панатинаикос», пусть и было видно, что его игрокам приходится все тяжелее (все-таки по глубине состава «Химки» соперника превосходят), отвечал ударом на удар.

И все-таки «Химки» понемногу, но отрывались. А после того как Швед в двух атаках набрал пять очков и довел преимущество своей команды до 12 баллов, они окончательно взяли игру под контроль. Конечно, «Панатинаикос» попытался снова ответить, но сил оставалось только на то, чтобы чуть приблизиться к сопернику. Да и то ненадолго. А вот «Химки» ближе к концу матча разошлись и победили со счетом 103:86 (команда впервые в этом розыгрыше Евролиги разменяла вторую сотню) и сохранили место в топ-4 регулярного первенства.

Александр Петров