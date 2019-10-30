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Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Непонятно откуда взявшиеся цифры»

Екатеринбургские депутаты раскритиковали проект генплана города до 2035 года

Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству критически оценила проект генплана города до 2035 года. Депутаты почти сразу оборвали доклад представителей мэрии и перешли к вопросам. Их интересовало, откуда в плане такие объемы строительства жилья и рост нормативов социальной инфраструктуры, зачем городу кольцевая железная дорога и станция метро на Луначарского—Куйбышева, а также спорный мусоросортировочный полигон. Представители администрации дали уклончивые ответы на все вопросы, в мэрии считают проект генплана «проектом возможностей».


Доклад о проекте генплана Екатеринбурга до 2035 года представил начальник департамента архитектуры мэрии Алексей Храмов. Поддержать его пришел профильный вице-мэр Алексей Бирюлин. Проект был опубликован и вынесен на общественные обсуждения на сайте горадминистрации в начале октября, однако публично депутаты его еще не обсуждали. По словам господина Храмова, основная особенность нового генплана — более тщательная работа «в разрезе 57 планировочных районов». «Мы провели дифференцированную оценку этих районов и сформулировали для каждого различные потребности»,— пояснил он.

Спустя 15 минут доклада его прервал председатель комиссии Александр Колесников: «Нам не надо зачитывать постановление президента и сказки о том, что мы должны вводить кучу жилья, непонятно откуда взявшиеся цифры». Коллеги к его призыву прислушались и перешли к вопросам.

Одним из основных стал вопрос объемов жилищного строительства. По прогнозам администрации города, к 2035 году в городе будут проживать 1,7 млн человек. Согласно проекту, к этому моменту на каждого должно приходиться до 38 кв. м жилья. Так, до 2025 года планируется построить 11,7 млн кв. м, до 2035 года — еще 18,3 млн кв. м жилфонда. Данные удивили депутата Виктора Сомикова: он подсчитал, что для достижения показателей необходимо построить еще 40 млн кв. м жилья — по 3–4 млн кв. м в год. Сейчас, по его словам, строится чуть более 1 млн кв. м ежегодно. «Это основополагающие для плана цифры, но я не понимаю, как они связаны с реальным состоянием дел, экономики и кошельков граждан»,— заявил он. С ним согласился господин Колесников: «Мы видим дисбаланс: застройщики хотят сдавать свои метры, а город не успевает по социалке и транспорту за растущими районами». Вице-мэр Алексей Бирюлин заверил, что администрация создает «генплан возможностей», который будет корректироваться в соответствии с рыночной потребностью.

Далее депутатов удивили планы администрации дифференцировать норматив социальной инфраструктуры для различных районов — поднять его или снизить в зависимости от потребности. «Районы разные, половозрастная структура разная. Например, в Академическом потребности выше»,— пояснил Алексей Бирюлин. Александра Колесникова его доводы не убедили: «Если стабильность есть, рождаемость повышается, если ее нет — падает. А от чего зависит стабильность, никто не знает».

Засомневались депутаты и в необходимости строительства в Екатеринбурге кольцевой железной дороги по аналогии с московской. О готовности создать систему городских электропоездов сообщил начальник СвЖД Иван Колесников в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019». Депутат Николай Смирнягин поинтересовался, как дорога пройдет через жилые кварталы Академического района. «Кого она будет возить? Кто будет ее строить?» — добавил господин Сомиков. По его словам, Москву система кольцевых железных дорог «уже не спасает», а Екатеринбургу следует развивать не кольцевые, а радиальные маршруты. Депутаты признали важность вопроса, но решили обсудить его позднее.

Еще одним спорным пунктом плана стала будущая станция метро на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева. Депутаты усомнились в достаточном потоке пассажиров, но Алексей Бирюлин заявил, что поток просчитан. Однако соответствующих документов предоставить не смог.

Завершилось заседание обсуждением вопроса о переносе строительства мусоросортировочного завода и мусорного полигона на юге Екатеринбурга, на границе с Сысертью, «подальше от города, на пустующих территориях». Жители близлежащих поселков выступают против строительства и собираются выйти на митинг. Впрочем, Алексей Бирюлин отметил, что вопрос не по адресу. «Есть региональная схема размещения объектов ТКО. Мы внесли в проект то, что до нас довели вышестоящие органы»,— пояснил он, добавив, что с жителями планируется провести информационную работу. Господин Колесников отметил, что это не выход. «Давайте готовить обращение по поводу этого проекта к главе города Александру Высокинскому или к министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову»,— предложил он.

В итоге депутаты приняли проект к сведению. Господин Бирюлин сообщил, что его рассмотрение областными властями планируется в первом квартале 2020 года.

Анна Лапина


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