Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству критически оценила проект генплана города до 2035 года. Депутаты почти сразу оборвали доклад представителей мэрии и перешли к вопросам. Их интересовало, откуда в плане такие объемы строительства жилья и рост нормативов социальной инфраструктуры, зачем городу кольцевая железная дорога и станция метро на Луначарского—Куйбышева, а также спорный мусоросортировочный полигон. Представители администрации дали уклончивые ответы на все вопросы, в мэрии считают проект генплана «проектом возможностей».



Доклад о проекте генплана Екатеринбурга до 2035 года представил начальник департамента архитектуры мэрии Алексей Храмов. Поддержать его пришел профильный вице-мэр Алексей Бирюлин. Проект был опубликован и вынесен на общественные обсуждения на сайте горадминистрации в начале октября, однако публично депутаты его еще не обсуждали. По словам господина Храмова, основная особенность нового генплана — более тщательная работа «в разрезе 57 планировочных районов». «Мы провели дифференцированную оценку этих районов и сформулировали для каждого различные потребности»,— пояснил он.

Спустя 15 минут доклада его прервал председатель комиссии Александр Колесников: «Нам не надо зачитывать постановление президента и сказки о том, что мы должны вводить кучу жилья, непонятно откуда взявшиеся цифры». Коллеги к его призыву прислушались и перешли к вопросам.

Одним из основных стал вопрос объемов жилищного строительства. По прогнозам администрации города, к 2035 году в городе будут проживать 1,7 млн человек. Согласно проекту, к этому моменту на каждого должно приходиться до 38 кв. м жилья. Так, до 2025 года планируется построить 11,7 млн кв. м, до 2035 года — еще 18,3 млн кв. м жилфонда. Данные удивили депутата Виктора Сомикова: он подсчитал, что для достижения показателей необходимо построить еще 40 млн кв. м жилья — по 3–4 млн кв. м в год. Сейчас, по его словам, строится чуть более 1 млн кв. м ежегодно. «Это основополагающие для плана цифры, но я не понимаю, как они связаны с реальным состоянием дел, экономики и кошельков граждан»,— заявил он. С ним согласился господин Колесников: «Мы видим дисбаланс: застройщики хотят сдавать свои метры, а город не успевает по социалке и транспорту за растущими районами». Вице-мэр Алексей Бирюлин заверил, что администрация создает «генплан возможностей», который будет корректироваться в соответствии с рыночной потребностью.

Далее депутатов удивили планы администрации дифференцировать норматив социальной инфраструктуры для различных районов — поднять его или снизить в зависимости от потребности. «Районы разные, половозрастная структура разная. Например, в Академическом потребности выше»,— пояснил Алексей Бирюлин. Александра Колесникова его доводы не убедили: «Если стабильность есть, рождаемость повышается, если ее нет — падает. А от чего зависит стабильность, никто не знает».

Засомневались депутаты и в необходимости строительства в Екатеринбурге кольцевой железной дороги по аналогии с московской. О готовности создать систему городских электропоездов сообщил начальник СвЖД Иван Колесников в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019». Депутат Николай Смирнягин поинтересовался, как дорога пройдет через жилые кварталы Академического района. «Кого она будет возить? Кто будет ее строить?» — добавил господин Сомиков. По его словам, Москву система кольцевых железных дорог «уже не спасает», а Екатеринбургу следует развивать не кольцевые, а радиальные маршруты. Депутаты признали важность вопроса, но решили обсудить его позднее.

Еще одним спорным пунктом плана стала будущая станция метро на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева. Депутаты усомнились в достаточном потоке пассажиров, но Алексей Бирюлин заявил, что поток просчитан. Однако соответствующих документов предоставить не смог.

Завершилось заседание обсуждением вопроса о переносе строительства мусоросортировочного завода и мусорного полигона на юге Екатеринбурга, на границе с Сысертью, «подальше от города, на пустующих территориях». Жители близлежащих поселков выступают против строительства и собираются выйти на митинг. Впрочем, Алексей Бирюлин отметил, что вопрос не по адресу. «Есть региональная схема размещения объектов ТКО. Мы внесли в проект то, что до нас довели вышестоящие органы»,— пояснил он, добавив, что с жителями планируется провести информационную работу. Господин Колесников отметил, что это не выход. «Давайте готовить обращение по поводу этого проекта к главе города Александру Высокинскому или к министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову»,— предложил он.

В итоге депутаты приняли проект к сведению. Господин Бирюлин сообщил, что его рассмотрение областными властями планируется в первом квартале 2020 года.

Анна Лапина