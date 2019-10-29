В Курганской области увеличили налоговый вычет для меценатов

Курганская областная дума приняла законопроект об увеличении до 30% вычета по налогу на доходы физических лиц. Льгота вводится для тех, кто перечисляет пожертвования на развитие учреждений культуры, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, он принимается для увеличения объема внебюджетного финансирования учреждений культуры Курганской области. Ранее предельный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в регионе составлял 25%.