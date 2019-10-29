График движения поездов «Аллегро» нарушен из-за обесточивания сети в Финляндии

Утром во вторник, 29 октября, железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки было нарушено из-за обесточивания контактной сети на территории Финляндии. Скоростной поезд «Аллегро», отправившийся с Финляндского вокзала в 06:40, остановился на пограничной станции Вайниккала и далее не идет, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев.

Пассажиров пообещали пересадить на автобусы и отвезти в Лаппеенранту, а уже оттуда отправить другим поездом до Хельсинки. Изначально «Аллегро» должен был прибыть в финскую столицу в 11:15.

В пресс-службе финского железнодорожного оператора VR информацию о технических неполадках подтвердили. Также возможна задержка отправления поезда №783, который должен отправиться из Петербурга в 11:30.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что накануне из-за сбоя в энергоснабжении в районе станции Мста Октябрьской железной дороги в Петербург на несколько часов опоздали сразу несколько поездов дальнего следования.