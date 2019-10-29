Предприятия Кубани в три раза чаще стали пользоваться решениями на базе интернета вещей

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал использование услуг на базе собственной сети NB-IoT с начала года. Самым популярным для подключения и использования сервисом у кубанских компаний стали M2M-сервисыi, позволяющие в режиме реального времени настраивать и контролировать работу любого оборудования.

Наибольший прирост в использовании сервисов продемонстрировали банки и страховые компании, производство, охранный бизнес. С помощью технологии M2M работают охранные и противоугонные системы, банкоматы и платежные терминалы, контролируются показания датчиков в промышленности, сфере ЖКХ, управляется электроника. В результате внедрения и использования услуг на базе NB-IoT кубанским компаниям удалось существенно снизить издержки: на 30 процентов ускорилось устранение неполадок оборудования и снизилось количество выездов на удаленные объекты.

В числе новых крупных клиентов компании в этом году: АО «Краснодаргоргаз» с использованием услуги контроля кассовых аппаратов; ООО «Техносити», где «М2М»-менеджер применяется в сфере ИТ и вычислительных технологий; ООО «Первая мониторинговая компания» применяет услугу для мониторинга транспорта.

О сети NB-IoT

МТС развернула первую на Кубани сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT)ii в конце прошлого года. Сегодня «умная сеть» охватывает 20 городов региона.

NB-IoT способна обеспечить быстрое и безопасное подключение умных устройств. Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства практически автономны: они способны работать даже в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.