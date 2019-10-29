В Краснодаре открылся первый частный роддом!

Формат нового филиала – многопрофильный медицинский центр для жителей Фестивального микрорайона и города в целом. Это клиника с собственной лабораторией и диагностическим центром, врачи высокой компетенции. Новый филиал оборудован по последнему слову техники - современное оборудование, широкая диагностическая база КТ и МРТ, узкопрофильные квалифицированные специалисты, собственная лаборатория и просторная аптека с широким ассортиментом.
Новый филиал Клиники Екатерининская в цифрах это:
Подробней о роддоме.
В частном роддоме Клиники Екатерининская будет работать сильнейшая команда высококвалифицированных врачей. Возглавляет роддом врач высшей категории, акушер-гинеколог Горбулина Оксана Анатольевна.
Родильное отделение отличается современным оснащением, оборудованными индивидуальными родовыми залами, ультрасовременными комфортными палатами с возможностью пребывания близких. Каждая палата оснащена кнопкой экстренного вызова персонала.
Для каждой роженицы предусмотрено многоразовое сбалансированное питание с возможностью подбора персональной схемы, согласно предварительного запроса пациентки.
Благодаря ультрасовременному оборудованию в родильном отделении Клиники Екатерининская возможно «свободное поведение» в родах.
Наличие комнаты для пап позволяет самому близкому человеку молодой мамы комфортно пребывать на территории роддома вовремя родоразрешения роженицы.
В первом частном роддоме Клиники Екатерининская процесс родов может быть, как классическим, так и согласно иных предпочтений пациентки: роды без боли, вертикальные роды, роды в воде, в темноте, в идеальной тишине.
Партнерские (совместные) роды – еще одна услуга, которая будет доступна в частном роддоме. При этом человек, который будет находиться с роженицей в палате в момент родов обязательно должен пройти обследование и иметь справку с допуском.
Кроме того, в первом частном роддоме на Кубани по желанию роженицы возможно музыкальное сопровождение родов (при этом будущая мама может самостоятельно выбрать playlist и даже принести свой флеш-носитель с особым звуковым сопровождением по ее выбору). Также по желанию возможно проведение ароматерапии во время родоразрешения.
В частном роддоме проводится «золотой час» для мамы или папы сразу после родов, а также имеются дополнительные услуги, такие как забор и хранение стволовых клеток, услуги доулы, фотосъемки родов.
На базе роддома работает команда неонатологов и осуществляется патронаж детей.
При выписке из роддома каждого малыша и маму ждет бокс с ценными подарками.
Стоимость родов составит от 75 000 рублей.
Подробней о детском стационаре.
Так же, Клиника Екатерининская открывает круглосуточный детский стационар. 18 ультрасовременных палат для пребывания детей (как самостоятельно, так и с мамой – в зависимости от возраста ребенка и особенностей заболевания, состояния ребенка, а также от пожелания родителей).
Каждая палата оборудована кнопкой вызова персонала.
Стоимость пребывания в стационаре – 6 000 рублей/сутки. Стоимость включает в себя:
Лечение проводится согласно назначения лечащего врача клиники.