В Краснодаре открылся первый частный роддом! Сегодня, 29 октября 2019 года Клиника Екатерининская открыла первый частный роддом на Кубани, круглосуточный детский стационар, новый большой круглосуточный травмпункт и поликлинику на Фестивальном.

Формат нового филиала – многопрофильный медицинский центр для жителей Фестивального микрорайона и города в целом. Это клиника с собственной лабораторией и диагностическим центром, врачи высокой компетенции. Новый филиал оборудован по последнему слову техники - современное оборудование, широкая диагностическая база КТ и МРТ, узкопрофильные квалифицированные специалисты, собственная лаборатория и просторная аптека с широким ассортиментом.

Новый филиал Клиники Екатерининская в цифрах это:

1 млрд. 200 млн. рублей инвестиций в проект.

инвестиций в проект. 7500 кв.м . общая площадь лечебного учреждения.

. общая площадь лечебного учреждения. 150 квалифицированных специалистов.

квалифицированных специалистов. 18 палат (предродовых и послеродовых).

палат (предродовых и послеродовых). 4 родильных зала.

родильных зала. 12 палат детского стационара.

палат детского стационара. 30 единиц оборудования экспертного класса (УЗИ, ЭКГ, КТГ, КТ, МРТ и т.д.).

единиц оборудования экспертного класса (УЗИ, ЭКГ, КТГ, КТ, МРТ и т.д.). 1 большая современная лаборатория.

большая современная лаборатория. 24/7 травмпункт.

травмпункт. 1 аптека с широким ассортиментом препаратов.

Подробней о роддоме.

В частном роддоме Клиники Екатерининская будет работать сильнейшая команда высококвалифицированных врачей. Возглавляет роддом врач высшей категории, акушер-гинеколог Горбулина Оксана Анатольевна.

Родильное отделение отличается современным оснащением, оборудованными индивидуальными родовыми залами, ультрасовременными комфортными палатами с возможностью пребывания близких. Каждая палата оснащена кнопкой экстренного вызова персонала.

Для каждой роженицы предусмотрено многоразовое сбалансированное питание с возможностью подбора персональной схемы, согласно предварительного запроса пациентки.

Благодаря ультрасовременному оборудованию в родильном отделении Клиники Екатерининская возможно «свободное поведение» в родах.

Наличие комнаты для пап позволяет самому близкому человеку молодой мамы комфортно пребывать на территории роддома вовремя родоразрешения роженицы.

В первом частном роддоме Клиники Екатерининская процесс родов может быть, как классическим, так и согласно иных предпочтений пациентки: роды без боли, вертикальные роды, роды в воде, в темноте, в идеальной тишине.

Партнерские (совместные) роды – еще одна услуга, которая будет доступна в частном роддоме. При этом человек, который будет находиться с роженицей в палате в момент родов обязательно должен пройти обследование и иметь справку с допуском.

Кроме того, в первом частном роддоме на Кубани по желанию роженицы возможно музыкальное сопровождение родов (при этом будущая мама может самостоятельно выбрать playlist и даже принести свой флеш-носитель с особым звуковым сопровождением по ее выбору). Также по желанию возможно проведение ароматерапии во время родоразрешения.

В частном роддоме проводится «золотой час» для мамы или папы сразу после родов, а также имеются дополнительные услуги, такие как забор и хранение стволовых клеток, услуги доулы, фотосъемки родов.

На базе роддома работает команда неонатологов и осуществляется патронаж детей.

При выписке из роддома каждого малыша и маму ждет бокс с ценными подарками.

Стоимость родов составит от 75 000 рублей.

Подробней о детском стационаре.

Так же, Клиника Екатерининская открывает круглосуточный детский стационар. 18 ультрасовременных палат для пребывания детей (как самостоятельно, так и с мамой – в зависимости от возраста ребенка и особенностей заболевания, состояния ребенка, а также от пожелания родителей).

Каждая палата оборудована кнопкой вызова персонала.

Стоимость пребывания в стационаре – 6 000 рублей/сутки. Стоимость включает в себя:

обследование и диагностику заболевания;

назначение лечения;

пребывание ребенка и мамы в стационаре;

питание ребенка;

препараты и проведение лечения для ребенка.

Лечение проводится согласно назначения лечащего врача клиники.