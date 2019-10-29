29 октября, вторник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Фото: пресс-служба госсовета Удмуртии

Александра Прасолова отстранили от должности бизнес-омбудсмена Удмуртии

Александра Прасолова отстранили от должности бизнес-омбудсмена Удмуртии с 29 октября по 28 декабря 2019 года в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2018 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал Александр Бречалов. Отметим, что господин Прасолов сохранит денежное содержание на период отстранения.

Напомним, что ранее Александра Прасолова назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии на второй срок — с 28 декабря 2018 года по 27 декабря 2023 года. Первый срок полномочий господина Прасолова на должности бизнес-омбудсмена закончился в ноябре 2018 года. В этом же месяце в госсовете Удмуртии изменили порядок назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей — выдвигать кандидатуру могут не только глава республики, но и спикер республиканского парламента, постоянные комиссии госсовета, депутатские фракции.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Первые лица

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя