Александра Прасолова отстранили от должности бизнес-омбудсмена Удмуртии с 29 октября по 28 декабря 2019 года в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2018 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал Александр Бречалов. Отметим, что господин Прасолов сохранит денежное содержание на период отстранения.

Напомним, что ранее Александра Прасолова назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии на второй срок — с 28 декабря 2018 года по 27 декабря 2023 года. Первый срок полномочий господина Прасолова на должности бизнес-омбудсмена закончился в ноябре 2018 года. В этом же месяце в госсовете Удмуртии изменили порядок назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей — выдвигать кандидатуру могут не только глава республики, но и спикер республиканского парламента, постоянные комиссии госсовета, депутатские фракции.