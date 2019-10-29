На Белоярской АЭС на месяц отключат один блок

Белоярская АЭС с 30 октября отключит от сети энергоблок N4 с реактором БН-800 для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования, говорится в сообщении компании. По данным «Интерфакс-Урал», энергоблок будет отключен ориентировочно на месяц.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.