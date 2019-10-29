Контейнерный оператор CMA CGM интересуется российскими терминалами

Французский контейнерный оператор CMA CGM, который в 2018 году приобрел у «КЛК Холдинга» Александра Кахидзе 50% в российском мультимодальном операторе «Логопер», рассматривает возможность вхождения в терминальный бизнес. Об этом сообщил в своем выступлении на пленарной сессии форума PRO//Движение.1520 старший вице-президент по контейнерной и интермодальной логистике компании Жоэль Жантиль.

Как уточнил он в беседе с журналистами, в данный момент никакой конкретики по планам приобретения или взятия в управление терминальных активов нет. Основным маршрутом, который развивает «Логопер», пояснил он, является участок Балтика—Москва, однако компания намерена развивать транзитное направление: морем до российских дальневосточных портов, потом железной дорогой через Россию до балтийского побережья и из порта Бронка далее морем по Балтике. Он выразил уверенность, что грузовой базы для развития этого направления достаточно.

По его словам, пока компания не ведет переговоров с российскими логистическими компаниями, работающими на этом направлении, такими как «РЖД Логистика» или находящаяся в паритетной собственности РФ, Казахстана и Белоруссии ОТЛК ЕРА. Также, по его словам, CMA CGM не заинтересована в приобретении доли в Fesco.

Наталья Скорлыгина