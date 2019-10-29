Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР. По их словам, за пять лет об однозначном успехе импортозамещения можно говорить лишь в производстве помидоров, свинины и птицы.

В исследовании «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» отмечается, что сумма потерь граждан на 84% была перераспределена в пользу российских производителей и на 3% — импортеров, а 13% стали чистыми потерями.

Напомним, президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Через год, в июле 2015-го, был издан указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Гордые платят всем».