Более 62 млн рублей потратят на проект реставрации самарского драмтеатра

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который разработает проект реставрации Самарского академического театра драмы имени Горького. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценена в 62,1 млн руб. Деньги направят из регионального бюджета. Подрядчик будет определен к концу ноября. Проект реставрации самарского драмтеатра будет разработан до 20 января 2021 года. В числе прочего подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, геологические, экологические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Он также проведет обмеры и обследование конструкций и инженерных систем здания, после чего продумает технологические особенности обновленного драмтеатра.

Самарский академический театр драмы им. Горького был основан в 1851 году. Его здание было построено в 1888 году. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В последнее время здание нуждается в реконструкции.

Георгий Портнов